Ex-jogador de time europeu é preso por tráfico pela Dise de Americana

Um ex-jogador de futebol de um time europeu de 25 anos, que não teve a identidade divulgada, foi preso por policiais civis da Dise (Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes) de Americana, nesta terça-feira (25), na Vila Dainese, na mesma cidade. Ele é suspeito de atuar em um esquema de disque drogas na região.

Porções de drogas foram apreendidas pela Dise – Foto: Dise de Americana / Divulgação

Foram apreendidos 18 pedaços de maconha – que pesaram 425 g, um pedaço de tijolo de cocaína com 65 g, sete porções de haxixe (dry) (10 g), além de R$ 635 em dinheiro, três balanças de precisão, um celular, 1,3 mil embalagens vazias e um veículo Ford Ka, que seria usado para a entrega das drogas.

De acordo com os investigadores, eles checavam uma denúncia sobre o esquema de entrega de drogas que era feito com um Ford Ka.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os policiais conseguiram chegar até ao endereço do suspeito e ele foi abordado em frente da casa, no momento em que saía com o carro. No interior do veículo, os policiais apreenderam apenas um pedaço de maconha. Os agentes fizeram buscas na casa, onde acharam o restante dos entorpecentes e objetos.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Conduzido à sede da delegacia especializada, o ex-jogador foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e depois foi levado para a Cadeia Pública de Sumaré.