Ex-funcionárias do Lar Batista reclamam de falta de pagamento de salário e rescisão

Ex-funcionárias do Lar Batista, em Americana, relatam falta de pagamento do salário referente ao mês de agosto e dificuldades para receber a rescisão de contrato. Afirmam que não têm previsão da instituição de quando a situação será regularizada.

A entidade fechou as portas em 17 de setembro depois que a prefeitura pôs fim ao convênio que mantinha, em período integral, 108 crianças. A interrupção do contrato foi motivada pela falta de validade da CND (Certidão Negativa de Débito) emitida pela instituição. Pela Lei de Licitação, no ato de assinatura de um convênio a contratada tem que estar com o documento em dia.

Com o fim das atividades, 17 funcionários ficaram sem emprego. De acordo com uma das ex-colaboradoras, no dia 23 de setembro foi feita uma reunião com o advogado e o contador do Lar Batista. “Eles pediram para que assinassemos a rescisão e disseram que hoje [nesta sexta-feira] o dinheiro estaria na nossa conta. Mas por meio de uma mensagem, fomos informados de que eles não têm dinheiro para pagar, que será parcelado”, declarou. O salário de agosto também não foi pago.

O LIBERAL conversou com um grupo de ex-funcionárias. Uma delas trabalhou na instituição por três anos como professora. Ganhava R$ 1,5 mil por mês. Ela lamenta estarem passando por essa situação.

“Foi um período maravilhoso, não tenho do que reclamar. Mas tenho filhos, minhas contas estão atrasadas porque o último pagamento foi em julho”, desabafou.

Segundo ela, o presidente do Lar Batista, Genésio Leal Batista, disse que o pagamento seria feito com o dinheiro da venda dos pertences da creche. “Pediram que assinassemos a rescisão e falaram que tinham dez dias para nos pagar, que está vencendo hoje [nesta sexta-feira] e agora disseram que será feito um acordo”.

Uma outra ex-funcionária diz que o grupo não se importa em receber parcelado, mas gostaria de uma posição do presidente sobre quando e como seria feito esse pagamento. “Mas ele [Genésio] só conversa com a gente por meio de terceiros”, disse.

O LIBERAL entrou em contato o presidente, deixou mensagem no WhatsApp, ele visualizou, mas não respondeu.

Pelo convênio mantido com a prefeitura, o Lar Batista recebia mensalmente R$ 430,76 por criança atendida em período integral. Com o fechamento da entidade, as crianças foram transferidas para creches municipais e conveniadas. A entidade era mantida quase que 90% com esse repasse.