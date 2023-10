Os ex-deputados estaduais Chico Sardelli (PV), Cauê Macris (PSDB), Vanderlei Macris (PSDB) e Antonio Mentor (PT), todos de Americana, têm juntos 158 projetos ainda em tramitação na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo). O levantamento foi realizado pelo LIBERAL com base nos dados disponibilizados no site da assembleia.

Chico e Mentor são, com sobras, os ex-legisladores que mais possuem projetos em tramitação. O atual prefeito de Americana, que participou de três legislaturas, tem 85, sendo 65 de lei, dois de lei complementar, quatro de resolução, um de decreto legislativo e 13 de emenda à constituição. Um deles regulamenta a profissão de coveiro, obrigando a ter diploma básico e roupas e equipamentos adequados.

Chico Sardelli nos tempos de deputado estadual – Foto: Vera Massaro_Alesp

Já o petista, com quatro mandatos, tem 51, sendo um projeto de resolução, 22 de lei, dois de lei complementar, 25 de emenda à constituição e um de decreto legislativo. Um que está na ordem do dia tem a intenção de proibir o uso de bala de borracha no Estado.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Ao todo, são 13 proposituras de Cauê Macris ainda em tramitação na Alesp, em três mandatos. Nove deles são projetos de lei e quatro são de emenda à constituição. Entre os destaques está a reserva de vagas em Etecs e Fatecs para dependentes de drogas e álcool em processo de recuperação.

Por fim, Vanderlei Macris tem apenas nove, todos projetos de lei. Em 2004, por exemplo, ele protocolou uma propositura que visa obrigar a instalação de sistema sensor e válvulas de bloqueio para detectar e prevenir vazamento de gás. O último mandato foi de 2003 a 2007, sendo sete no total.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Ao LIBERAL, Chico disse que tem dialogado com deputados parceiros e com o presidente da Alesp, André do Prado (PL), para que as suas proposituras possam avançar, embora ele saiba que os projetos tramitam com mais lentidão quando o deputado deixa o Legislativo.

“Temos várias iniciativas importantes tramitando, como a da criação do Conselho Estadual de Esportes Universitários e a declaração de Americana como ‘Capital do Tecido e da Confecção no Estado’, projeto este que seria muito relevante para reafirmar o papel de nossa cidade no cenário têxtil do País”, enumerou.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

CÂMARA

No cenário federal, Vanderlei Macris tem 63 projetos “empacados” na Câmara dos Deputados. Por exemplo, há um projeto de lei, de 2019, que pretende instituir em todo o território nacional a campanha “Outubro Prateado”, dedicada à realização de ações de conscientização sobre o envelhecimento humano.

Também pelo PSDB, Vanderlei foi deputado federal de 2007 a 2022, com quatro mandatos.