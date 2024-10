Ex-assessores parlamentares e irmã de ex-prefeito estão entre novos vereadores de Americana

O pleito deste domingo (6) elegeu seis vereadores novatos para a Câmara de Americana, sendo que três deles já são conhecidos na política local, pois são ex-assessores parlamentares, e uma é também irmã de um ex-prefeito.

Os novos nomes da próxima legislatura, que terá início em 2025 e terminará em 2028, são Roberta Lima (PRD), Jacira Chavare (Republicanos), Jean Mizzoni (Agir), Gutão do Lanche (Agir), Renan De Angelo (Podemos) e Talitha De Nadai (PDT).

Roberta é arquiteta e embaixadora do projeto Cadeia Para Maus-Tratos, que visa a proteção animal e no qual ela deseja continuar atuando. Já foi assessora na Secretaria de Meio Ambiente e em gabinetes parlamentares na Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo) e na Câmara dos Deputados. A vitória no pleito, segundo ela, trouxe um sentimento de missão cumprida e de continuidade de um trabalho.

Roberta Lima, Jacira Chavare, Jean Mizzoni, Gutão do Lanche, Renan de Angelo e Talitha De Nadai – Foto: Divulgação

“Fui eleita com orgulho pela bandeira da causa animal, que defendo com dedicação há anos. Meu objetivo é expandir e continuar o trabalho iniciado pelo Deputado Delegado Bruno Lima [PP]. Vamos transformar Americana em uma cidade referência no respeito e no cuidado com os animais”, disse.

Outro eleito que já trabalhou como assessor parlamentar na Alesp e na Câmara dos Deputados é Renan. O profissional de educação física comentou que estava apreensivo durante a apuração, embora confiante, e deseja defender pautas relacionadas aos PCDs (Pessoas com Deficiência).

“Quem conhece, sabe que eu já estou envolvido com projetos que atendem a essas pessoas. Ainda que eu não seja PCD, sei o quanto os cadeirantes têm dificuldades, assim como os deficientes visuais, os amputados. A gente precisa dar uma atenção para esse pessoal. E quero buscar recursos para a cidade”, apontou.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Por sua vez, Talitha é irmã do ex-prefeito Diego De Nadai, que chefiou o Executivo de 2009 a 2014. Ela também é coordenadora de projeto social e já foi candidata a prefeita, secretária de Ação Social e Desenvolvimento Humano e assessora parlamentar. Ao LIBERAL, a fisioterapeuta afirmou que quer lutar por pautas na saúde, educação e inclusão.

“No restante deste ano vou estruturar e planejar o que podemos fazer para ajudar a população, já que toda a campanha estive perto da população ouvindo as demandas. Vi que a maior necessidade é na saúde. A sensação de vencer uma eleição é inexplicável, estou muito feliz e grata”, comentou.

A administradora e empresária do setor imobiliário Jacira é sobrinha do ex-vice-prefeito (de 1993 a 1996) e vereador José Chavare. Tem um projeto que ajuda pessoas a conseguirem emprego. Ela disse que terá de se programar para “a nova etapa” de sua vida e que não ficou surpresa com o resultado, já que vinha trabalhando e se preparando para ser vereadora.

“Irei defender com unhas e dentes o direito de cada cidadão poder ter um trabalho digno, pois creio que o melhor projeto social é o emprego. Buscarei contribuir com o Executivo na missão de manter as antigas empresas e comércios, além de trazer novas e mais oportunidades para a nossa cidade”, pontuou.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Mizzoni é empresário, dono de uma academia e líder religioso. Ainda foi presidente da Sambanom (Sociedade Amigos e Moradores dos Bairros Parque Novo Mundo, Nielsen Ville e Parque Universitário). À reportagem, ele disse que pretende continuar andando pela cidade e ouvindo a população e destacou o sentimento de gratidão por fazer parte da renovação da câmara.

“Fui eleito para representar o povo e farei isso todos os dias do meu mandato de vereador. Serei um fiscal da população. Vou acompanhar, fiscalizar e cobrar tudo que for necessário. Vou defender e lutar pelas dores da nossa gente”, afirmou.

Por fim, Gutão comentou que ainda não “caiu a ficha” com o resultado e contou que trabalhou muito para ser vereador. O comerciante também participa de projetos sociais e pretende continuar ouvindo demandas da população.

“O plano é fazer um trabalho voltado ao social, à educação e à saúde, dando ênfase na defesa da causa dos autistas e nos direitos das crianças e dos adolescentes”, explicou.