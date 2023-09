Uma ex-assessora da Câmara de Americana, exonerada neste ano pelo presidente da Casa, Thiago Brochi (sem partido), entrou nesta segunda-feira (4) com uma ação na 4ª Vara Cível da Comarca de Americana pedindo a anulação de sua exoneração e a reintegração do seu cargo, já que foi dispensada durante o período de gravidez.

Foto: Câmara de Americana / Divulgação

Na petição, a servidora relata que foi contratada em fevereiro de 2023 para exercer o cargo de assessora de gabinete. Na primeira semana de junho, tomou conhecimento de sua gravidez, que foi confirmada após exame de ecografia em 4 de julho.

Em 21 de julho, ela teria sido chamada pelo presidente da câmara para reunião e informada “que devido a sua gravidez não seria mais útil para seu gabinete”. A exoneração foi publicada em diário oficial no dia 3 de agosto.

O advogado responsável pela defesa da ex-assessora foi procurado pelo LIBERAL, mas não quis comentar o caso. Na ação, ele pede a anulação da exoneração e a reintegração imediata, bem como o ressarcimento de prejuízos decorrentes do afastamento.

Caso não possa ser feita a reintegração, a defesa solicita que a profissional receba uma indenização de R$ 65.969,77, que corresponde à remuneração a qual supostamente ela teria direito até cinco meses após o parto. O prazo é fundamentado em artigo do ADCT (Ato de Disposições Constitucionais Transitórias).

Em conversa com o LIBERAL, Brochi se disse surpreso tanto com a ação, quanto com o argumento da ex-assessora. Ele confirmou que comunicou a servidora antes de exonerá-la.

“Quando a chamei para trabalhar comigo, eu pensei que ela tivesse experiência com assessoria de gabinete. Parece que ela tinha experiência de recepção. Em nenhum momento foi porque ela estava grávida. Eu fui transparente, conversei com ela, expliquei e não fiz nada fora do que a lei permite”, afirmou.

Especialista critica demissão

O LIBERAL ouviu a advogada Luciana Lara, doutoranda em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa. Segundo ela, “ainda que comissionada, a demissão foi indevida, já que a servidora possui estabilidade provisória desde o conhecimento da gravidez até cinco meses após o parto. Dessa forma, a servidora gestante está protegida contra a exoneração, independentemente do motivo”.