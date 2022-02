Aluno de Americana passa em primeiro lugar no vestibular de medicina da Unicamp

“Eu vi que a medicina salvou a minha família, quando minha mãe teve câncer, meu avô e meu pai tiveram infarto, então a vontade que eu tenho é de ser um grande médico para estar no hospital e ajudar outras pessoas”.

É com esse relato que Giovanni Scorzoni, de 19 anos, traduziu a felicidade em ter vaga garantida, em primeiro lugar, em um dos cursos mais concorridos e em uma das universidades mais disputadas pelos estudantes do País atualmente.

Foi na última quinta-feira que o estudante descobriu que havia conquistado o primeiro lugar de medicina na Unicamp. Para chegar no topo da lista, Giovanni conta que se preparava bastante para o vestibular no ensino médio, na Escola Estadual Dr. Heitor Penteado, em Americana. Antes, estudou em um colégio particular no ensino fundamental e no Cotuca, até o segundo ano do ensino médio.

O estudante se dividia entre as matérias do ensino regular e as que constariam na prova de odontologia, porque acreditava, na época, que gostaria de ser dentista. No final de 2020, Giovanni passou em 1º lugar nos cursos da Unicamp, USP e Unesp. No entanto, depois de estudar um breve período da graduação, decidiu que seu sonho era mesmo ser profissional da medicina.

Giovanni falou sobre a felicidade de ter a vaga conquistada em um dos cursos mais concorridos – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

O ano de 2021 foi inteiramente dedicado aos livros e aos exercícios simulados. Sem professor particular e sem cursinho preparatório, a rotina de Giovanni era controlada por ele mesmo e a base de muita determinação.

“Eu acordava às 6 e às 7 horas já começava a estudar. Eu só parava umas 22h, claro que parava para almoçar e jantar. Sempre achei que eu estudava melhor sozinho, mesmo na escola, eu anotava o tópico da aula e estudava em casa”, relatou o morador do Jardim São Paulo.

Para enfrentar a redação, Giovanni contou que participou de um cursinho temático, já que a grande dificuldade é a área de humanas. Agora com o resultado em mãos, o jovem vê a recompensa do grande esforço.

“É difícil, me privei de sair, de ver meus amigos, porque tem que estudar muito. Quando vem o resultado é maravilhoso. Até agora eu não acredito, na verdade”, celebrou.

Além do primeiro lugar na Unicamp, Giovanni também conquistou a 8ª classificação na mesma graduação na USP, sem contar o ingresso já garantido na faculdade Albert Einstein e na Famerp (Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto).

O estudante aguarda o resultado da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo) e do Sisu (Sistema de Seleção Unificada), para então decidir em qual universidade ingressar.