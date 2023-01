Evento inaugura 2ª Vara da Família em Americana

Cerimônia reuniu autoridades nesta sexta-feira - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Membros do Judiciário paulista inauguraram, nesta sexta-feira, a 2ª Vara da Família no Fórum de Americana. O novo cartório, que funcionará junto da estrutura da 1ª Vara, vai ser responsável por processos como os que envolvem inventários, divórcios e investigação de paternidade. No total, são cerca de 5 mil ações sob a competência da nova vara.

Adiantada pelo LIBERAL em reportagem no mês passado, a instalação de uma segunda unidade para lidar com a demanda era um pedido de mais de dez anos da advocacia local, que reclamava da morosidade de apenas uma vara para os processos de família. Em 2015, eram cerca de 9,4 mil ações em tramitação.

A cerimônia teve a participação do presidente do TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo), desembargador Ricardo Mair Anafe, além de autoridades do Judiciário, da prefeitura, da câmara e das polícias civil e militar.

“O Tribunal de Justiça tem sua meta a eficiência. E a eficiência é melhorar prestação jurisdicional quantitativamente e qualitativamente”, comentou Anafe. “Vara de Família é a dedicação à vida. E hoje, em momentos tão conturbados, pós-pandemia – quando tivemos um aumento sensível da violência doméstica –, isso vai recair muito mais na Vara da Família do que na Criminal”, afirmou.

Diretor do Fórum de Americana e juiz titular da 1ª Vara da Família, Henrique Iatarola, ressaltou a importância da nova unidade, que será de responsabilidade do juiz Fábio Bossler. “Atualmente, tramitam pela Vara da Família 5 mil processos, sendo que são distribuídos 400 novos por mês, em média. Esta 2ª Vara chega para desafogar e para que a gente possa prestar um serviço de maior qualidade”.