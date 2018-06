Evento entra no calendário oficial de Americana

A 32ª edição da Festa de São João Batista deste ano é especial: é a primeira realizada na comunidade desde que a Câmara de Americana aprovou o projeto de lei que inclui o evento, um dos mais tradicionais da cidade, no calendário oficial do município. Aprovado em fevereiro, o texto foi sancionado pelo prefeito Omar Najar (MDB) no mês seguinte. “Ficamos muito felizes com esse reconhecimento oficial do município”, comentou Nina Coletti, coordenadora da festa.

“Representa muito para toda a comunidade e para os voluntários. São mais de 200 pessoas ajudando o evento por noite, sem receber nenhum centavo em troca. Então, para gente, isso traz o reconhecimento principalmente do trabalho dos voluntários”, completou. Foto: Divulgação

A lei baseada no projeto de autoria do vereador Clemente Alves dos Santos Neto, o Léo da Padaria (PC do B), tem por objetivo “salvaguardar” a festividade. “A Festa de Carioba é um grande evento aqui na nossa cidade e que só tende a crescer”, comentou o vereador, na ocasião da aprovação do projeto. Segundo o parlamentar, a festa tende a ganhar ainda mais visibilidade entre o público. “Hoje ela não é mais uma festa municipal, pois vem ganhando há muitos anos o cenário regional. A última edição teve mais de 40 mil pessoas”, destacou.

A Festa de Carioba, diz a coordenação, é um evento cultural e histórico, que conta muito do passado de Americana. “Quando a incluímos no calendário oficial, isso nos dá ajuda também para buscarmos patrocínio, pois podemos mostrar que não se trata somente de uma festa religiosa”, comentou Nina.

Programação da festa

08/06 – 6ª feira

19h: Quermesse e show com Dany e Diego

09/06 – Sábado

17h: Missa

18h: Quermesse e show com AR40 e Banda

10/06 – Domingo

11h: Tradicional feijoada e show com a banda Alto Astral

15/06 – 6ª feira

19h: Quermesse e show com Parada Sertaneja

16/06 – Sábado

17h: Missa

18h: Quermesse e show com Douglas e Iago

17/06 – Domingo

11h: Quermesse e show com Souzinha e Norberto

22/06 – 6ª feira

19h: Quermesse e show com Eduardo e Rafael

23/06 – Sábado

17h: Missa da Vigília de São João, levantamento do mastro e queima de fogos

18h: Quermesse e show com Jack e William

24/06 – Domingo

10h: Missa da Natividade de São João Batista

11h: Quermesse e Show de Prêmios