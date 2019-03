Evento arrecada 563 litros de leite e supera meta

A 11ª Semana do Jovem Empreendedor arrecadou 563 litros de leite durante o desafio proposto para este ano. A meta era arrecadar 500. O evento foi promovido pelo NJE (Núcleo de Jovens Empreendedores) do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Americana, Nova Odessa e Cosmópolis.

Foto: Divulgação

“Mudamos a forma do desafio e estendemos a arrecadação nos locais das palestras durante toda a semana e não apenas no dia do evento”, disse Luccas Duque, coordenador do NJE. Toda a arrecadação foi revertida ao Lar dos Velhinhos São Vicente de Paulo.

A 11ª Semana do Jovem Empreendedor aconteceu entre 11 e 15 de março. Ela é promovida anualmente pelo NJE com o objetivo de desenvolver lideranças empreendedoras e promover a capacitação desses novos líderes.

Participaram das arrecadações as instituições de ensino Senai, Faculdade Iesa, Colégio Antares, FAM, Fatec, Sesi, Unisal, Senac e Etec Nova Odessa. Segundo Luccas, os destaques em arrecadação foram a Faculdade Iesa com mais de 200 litros, Senai Americana com mais de 100 litros e Colégio Antares com mais de 50 litros.