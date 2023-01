Eucalipto cai sobre casa na Rua Carioba, em Americana

Via ficou bloqueada por cerca de três horas para retirada dos galhos; residência era sede do CVV

Um pedaço de uma árvore eucalipto, de aproximadamente oito metros, caiu nesta quarta-feira (4), por volta das 6h30, sobre uma casa na Rua Carioba, na altura da Vila Cordenonsi, em Americana. A residência danificada é sede do projeto CVV (Como Vai Você), que auxilia no atendimento de pessoas em crises psiquiátricas/psicológicas.

Árvore caiu em cima da sede do CVV, em Americana – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A árvore estava dentro do terreno de um depósito de reciclagem, que fica no cruzamento da Rua Carioba com a Torres Homem. De acordo com relatos de moradores e comerciantes da região, o eucalipto caiu após os fortes ventos.

A proprietária do depósito, Monica Fortunato Bedicks, de 51 anos, não viu a queda e, quando chegou ao local, já o encontrou interditado pela Gama (Guarda Municipal de Americana) para a remoção dos galhos que estavam bloqueando a via. Após três horas, por volta das 9h30, a rua foi liberada para o trânsito.

O motivo da queda ainda está sendo investigado. A reportagem do LIBERAL esteve no depósito e constatou que a árvore estava oca e com vários cupins, o que pode ter colaborado para a situação. A outra parte do eucalipto, que ainda está de pé, será removida pela Prefeitura de Americana.