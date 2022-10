‘Eu nunca vi uma eleição tão indecisa’, diz Chico após votar em Americana

Prefeito votou no Heitor Penteado, no Centro, por volta das 10h30 deste domingo, e comentou disputa acirrada

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), votou neste domingo (30), por volta das 10h30, em uma das seções eleitorais da Escola Profº Dr. Heitor Penteado, no Centro. O chefe do executivo municipal foi cumprimentado por eleitores nas filas das seções e aguardou por cerca de 5 minutos até entrar na sala de votação.

Na sequência, em conversa com a imprensa por meio da assessoria, Chico ressaltou a diferença apertada entre os candidatos à presidência, Jair Bolsonaro (PL) e Luis Inácio Lula da Silva (PT).

Chico votou na manhã deste domingo – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

“Eu nunca vi uma eleição tão indecisa quanto essa. Chega no dia ainda com muitas dificuldades para poder ver um resultado”, disse.

“Espero que seja um dia tranquilo, com votação tranquila, e que o governante que vencer as eleições possa encaminhar verdadeira tudo o que foi prometido. E que a democracia possa imperar no nosso País”, completou.

No início deste mês, Chico declarou apoio aos candidatos Jair Bolsonaro, para a presidência, e Tarcísio de Freitas (Republicanos), para governador de São Paulo, contrariando a recomendação do Partido Verde, no qual está filiado.

Ainda assim, o prefeito adotou um discurso republicano em sua fala com a imprensa e pediu para os ânimos exaltados cessarem após a definição do vencedor.

“Que o Brasil, após as 17h de hoje, possa se tranquilizar, possa entender que os torcedores de candidato A ou B têm direito de se manifestar de forma democrática e acatarem os resultados das urnas”, finalizou.

No 1º turno, Chico havia apoiado Rodrigo Garcia (PSDB) na eleição para governador, mas não declarou voto para a presidência.

Com a polarização ratificada no 2º turno, o diretório estadual do PV ameaçou expulsar do partido quem manifestasse apoio a adversários de candidatos petistas. Em resposta, Sardelli declarou que “se esse for o preço a pagar, pagarei”, confirmando o apoio a Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas.