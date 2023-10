As Etecs (Escolas Técnicas Estaduais) de Americana e região abriram, nesta segunda-feira (2), inscrições para o vestibulinho 2024, com oferta de 1.852 vagas em cursos técnicos e ensino médio integrado ao técnico.

Inscrições vão até o dia 8 de novembro com uma taxa de R$ 34 – Foto: Claudeci Junior/Liberal

As incrições vão até 8 de novembro e a taxa é de R$ 34. O candidato deve entrar no site www.vestibulinhoetec.com.br , preencher a ficha disponível no menu “Área do candidato” e efetuar o pagamento.

O exame está previsto para o dia 10 de dezembro e os aprovados começarão as aulas no 1º semestre do ano que vem.

Entre as cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), Americana é a que tem mais vagas disponíveis (560).

Na Etec Polivalente as inscrições estão abertas para administração, contabilidade, design de interiores, mecânica e segurança do trabalho, todos cursos no período noturno.

Também é possível cursar o ensino médio com a habilitação técnica para administração, design de interiores, design gráfico, edificações, logística, matemática e suas tecnologias – estes de manhã -, e mecânica e química à tarde.

Já na Fatec Ministro Ralph Biasi está disponível o ensino médio com o curso de desenvolvimento de sistemas, no período da tarde.

Em Nova Odessa são 440 vagas. À noite, estão disponíveis cursos de administração, desenvolvimento de sistemas, qualidade, recursos humanos e segurança do trabalho.

Ensino Médio

De manhã e à tarde, são ofertadas vagas no ensino médio com habilitação técnica em ciências humanas e sociais aplicadas, administração, desenvolvimento de sistemas, marketing e recursos humanos.

Haverá também uma turma à noite de ensino médio com técnico de administração.

Por sua vez, em Santa Bárbara d’Oeste, são 412 vagas para administração (manhã), enfermagem (tarde) e ensino médio com habilitação técnica em administração, marketing, química e recursos humanos, de manhã, e desenvolvimento de sistemas, meio ambiente e serviços jurídicos, à tarde.

A unidade da Etec de Hortolândia tem 320 vagas abertas para administração, informática para internet e nutrição e dietética, todas à noite, e ensino médio com habilitação em administração, desenvolvimento de sistemas e nutrição e dietética, de manhã e à tarde.

Por fim, em Sumaré, haverá curso de administração à noite e ensino médio com administração e meio ambiente de manhã. Ao todo, são 120 vagas.

Confira abaixo as vagas do vestibulinho 2024

AMERICANA

FATEC

(40 vagas – Tarde) Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – (M-Tec/AMS)

POLIVALENTE

(40 vagas – Noite) Administração

(40 vagas – Noite) Contabilidade

(40 vagas – Noite) Design de Interiores

(40 vagas – Manhã) Ensino Médio – Matemática e suas Tecnologias

(40 vagas – Manhã) Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – (M-Tec)

(40 vagas – Manhã) Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Design de Interiores – (M-Tec)

(40 vagas – Manhã) Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Design Gráfico – (M-Tec)

(40 vagas – Manhã) Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Edificações – (M-Tec)

(40 vagas – Manhã) Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Logística – (M-Tec)

(40 vagas – Tarde) Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Mecânica – (M-Tec)

(40 vagas – Tarde) Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Química – (M-Tec)

(40 vagas – Noite) Mecânica

(40 vagas – Noite) Segurança do Trabalho

(Noite) Administração [Cadastro Reserva – Vagas Remanescentes]

(Noite) Contabilidade [Cadastro Reserva – Vagas Remanescentes]

(Noite) Mecânica [Cadastro Reserva – Vagas Remanescentes]

SANTA BÁRBARA D’OESTE

(40 vagas – Noite) Administração

(40 vagas – Tarde) Enfermagem

(36 vagas – Manhã) Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – (M-Tec)

(36 vagas – Tarde) Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Desenvolvimento de Sistemas – (M-Tec)

(36 vagas – Manhã) Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Marketing – (M-Tec)

(36 vagas – Tarde) Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Meio Ambiente – (M-Tec)

(36 vagas – Manhã) Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Química – (M-Tec)

(36 vagas – Manhã) Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos – (M-Tec)

(36 vagas – Tarde) Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Serviços Jurídicos – (M-Tec)

(EaD – Online) Comércio

(EaD – Online) Gestão de Projetos – Especialização

(EaD – Online) Guia de Turismo

(Noite) Administração [Cadastro Reserva – Vagas Remanescentes]

(Noite) Desenvolvimento de Sistemas [Cadastro Reserva – Vagas Remanescentes]

(EaD – Online) Administração [Cadastro Reserva – Vagas Remanescentes]

(EaD – Online) Desenvolvimento de Sistemas [Cadastro Reserva – Vagas Remanescentes]

(EaD – Online) Guia de Turismo [Cadastro Reserva – Vagas Remanescentes]

NOVA ODESSA

(40 vagas – Noite) Administração

(40 vagas – Noite) Desenvolvimento de Sistemas

(40 vagas – Manhã) Ensino Médio – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas

(40 vagas – Noite) Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – (M-Tec – N)

(40 vagas – Manhã e tarde) Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Administração – (M-tec – PI)

(40 vagas – Manhã e tarde) Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Desenvolvimento de Sistemas – (M-tec – PI)

(40 vagas – Manhã e tarde) Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Marketing – (M-tec – PI)

(40 vagas – Tarde) Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Recursos Humanos – (M-Tec)

(40 vagas – Noite) Qualidade

(40 vagas – Noite) Recursos Humanos

(40 vagas – Noite) Segurança do Trabalho

(Noite) Administração [Cadastro Reserva – Vagas Remanescentes]

(Noite) Desenvolvimento de Sistemas [Cadastro Reserva – Vagas Remanescentes]

SUMARÉ

(40 vagas – Noite) Administração (com até 20% online)

(40 vagas – Manhã) Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Administração – (M-Tec)

(40 vagas – Manhã) Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico em Meio Ambiente – (M-Tec)

(Noite) Administração [Cadastro Reserva – Vagas Remanescentes]

HORTOLÂNDIA

(40 vagas – Noite) Administração

(80 vagas – Manhã e tarde) Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Administração – (M-tec – PI)

(80 vagas – Manhã e tarde) Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Desenvolvimento de Sistemas – (M-tec – PI)

(40 vagas – Manhã e tarde) Ensino Médio com Habilitação Profissional de Técnico Em Nutrição e Dietética – (M-tec – PI)

(40 vagas – Noite) Informática para Internet

(40 vagas – Noite) Nutrição e Dietética

(Noite) Administração [Cadastro Reserva – Vagas Remanescentes]

(Noite) Informática para Internet [Cadastro Reserva – Vagas Remanescentes]

(Noite) Recursos Humanos [Cadastro Reserva – Vagas Remanescentes]