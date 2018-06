Etec teve três denúncias de assédio sexual contra estudantes

A Etec (Escola Técnica Estadual) Polivalente, em Americana, recebeu no segundo semestre do ano passado três denúncias de assédio sexual contra estudantes. De acordo com a assessoria de imprensa do Centro Paula Souza, os casos chegaram ao conhecimento da direção da unidade e foram encaminhados à instituição. Dois deles, no entanto, foram arquivados por falta de evidências e um está em fase de apuração.

Foto: João Carlos Nascimento / O Liberal

No dia 22 de maio, alunos da Etec realizaram um protesto contra o assédio sexual nas escolas por parte de professores. Cerca de 40 estudantes caminharam com faixas e cartazes pelas Avenidas Nossa Senhora de Fátima e Paulista.

No dia do protesto, a assessoria de imprensa do Centro informou que os diretores de todas as escolas técnicas bem como das Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) estão orientados a abrir apuração preliminar para averiguar eventuais denúncias de estudantes. Porém, não informou se havia casos suspeitos na unidade de Americana nem se algum professor tinha sido afastado.

Na última semana, no entanto, a assessoria do Centro Paula Souza confirmou a existência de três supostos casos de assédio sexual na Etec Polivalente. “Na primeira resposta, nós, da assessoria, não tínhamos a informação correta, mas o Paula Souza já tinha conhecimento dos casos que estavam sob sindicância”, declarou o departamento de comunicação.

O LIBERAL também entrou em contato com a diretora da Etec Polivalente, Mary Damiani, mas ela afirmou que somente a assessoria poderia comentar o assunto.