Etec Polivalente de Americana recebe prêmio em Brasília

Foto: Marcos Corrêa - PR

A Etec (Escola Técnica Estadual) Polivalente de Americana recebeu na noite desta quarta-feira, no Palácio do Planalto, em Brasília, o prêmio de Mérito Institucional do Jovem Cientista. O presidente Michel Temer participou da cerimônia. Por apresentar o maior número de projetos na competição, a unidade ganhou um cheque no valor de R$ 40 mil.

Para a diretora da unidade escolar, Mary Damiani, os professores influenciaram os resultados positivos dessa disputa, pois foram os responsáveis pelo envolvimento dos alunos participantes com seus respectivos projetos. A competição e premiação são promovidas pelo CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

O concurso está em sua 29ª edição e teve como tema Inovações para Conservação da Natureza e Transformação Social e reuniu milhares de projetos de instituições de todo o País. A Etec Polivalente de Americana inscreveu mais de 140 projetos, todos de alunos dos ensino médio e integrado.

Um dos projetos inscritos, desenvolvido por Matheus Alves, do terceiro ano do Ensino Médio, sugeriu uma forma de restaurar carteiras escolares quebradas a partir de plástico reciclado de embalagens de produtos de limpeza. Outra ideia foi reutilizar garrafas pet na fabricação de cordas de alta resistência, executada por Murilo Pereira, do segundo ano do curso técnico de Mecânica.

“É gratificante saber que com meu trabalho, pude ajudar e também deixar melhorias para os futuros alunos”, afirma Alves. Para a diretora da Etec Polivalente de Americana, Mary Damiani, o incentivo dos professores Ester de Souza Menezes, Bruno Iatarola e Nilvo Colucci foram essenciais .