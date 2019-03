Etec de Americana cria projeto para área municipal

Alunos da Etec (Escola Técnica Estadual) Polivalente de Americana contribuirão com a revitalização de uma área municipal de oito mil metros quadrados localizada no São Roque.

O terreno era usado como depósito de lixo e foi reapropriado recentemente pela comunidade, que o transformou em jardim com ajuda das escolas do bairro. A parceria entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a Etec foi confirmada ontem.

Conduzido pelos professores Denise Álvares Bittar e Emerson Casagrande com a participação dos alunos do 3º ano do curso técnico de Edificações integrado ao Médio, o trabalho vai implantar, a princípio, um sistema de captação e reaproveitamento de água para regar o jardim. Também estão previstas melhorias no calçamento.

“A Etec é uma referência em ensino para toda a região. Um fator determinante para parceria foi o comprometimento e a abertura da escola para discussão da temática ambiental”, disse a coordenadora da unidade de educação ambiental e planejamento da Secretaria de Meio Ambiente, Kátia Birke. “O conhecimento e a experiência da Etec vão trazer ainda mais credibilidade à iniciativas”.

Iniciado este ano na disciplina de projeto para o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), o estudo oferece uma oportunidade para os alunos colocarem em prática o aprendizado de sala de aula. As turmas têm o levantamento prévio da área para realizar o projeto arquitetônico das intervenções.

A primeira ação prevê a construção de uma cisterna para armazenar a água da chuva, aproveitando o caimento de um galpão já existente, e a implantação de um sistema de irrigação dos jardins de todo o espaço com a água de reuso.

A segunda ação deve ser a renovação da proposta paisagística com calçamento fotoluminescente, que absorve luz durante o dia para iluminar a pista à noite, por até oito horas. Os estudantes atuarão simulando as atividades práticas do técnico, com visitas técnicas ao local, medições, constituição de desenhos e montagem.