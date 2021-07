ETE Carioba: Cetesb cobra projetos e associação teme que empresas saiam da cidade

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) cobrou as empresas cotistas da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Carioba por projetos individuais para tratamento de esgoto. A associação que representa 38 tinturarias diz que a construção é inviável e teme que empresas deixem Americana.

O impasse ocorre por conta de um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado entre a Prefeitura de Americana e o Ministério Público para adequação da ETE Carioba, ampliando a eficiência de 50% para 85%. O prazo venceu em dezembro do ano passado, mas o município não fez a ampliação. Por conta disso, a licença de operação das empresas cotistas da ETE não foi renovada.

O prefeito Chico Sardelli (PV) afirmou, logo após ter sido eleito, que a adequação da ETE Carioba seria uma prioridade – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

As empresas então entraram na Cetesb com um pedido para renovação da licença, que foi concedido por conta do impasse com o DAE, mas somente até manifestação definitiva da Agência Ambiental sobre o assunto.

No primeiro semestre, a Cetesb cobrou das empresas um projeto próprio de tratamento de esgoto. A Agência Ambiental explicou ao LIBERAL que algumas empresas apresentaram projetos e que eles estão sob análise.

Contudo, as que não apresentaram tiveram o pedido de Renovação de Licença de Operação arquivado. Isso significa que a Cetesb se manifestou definitivamente sobre o assunto e o aval para funcionamento concedido no final do ano passado deixou de existir. “Se não há renovação das Licenças de Operação, não há licenças válidas”, disse a Cetesb.

O órgão informou ainda que as empresas passarão por fiscalização para ações corretivas, caso seja constatado o funcionamento sem as Licenças de Operação válidas.

INVIÁVEL

Presidente da Associação das Empresas Cotistas da ETE Carioba, Dilézio Ciamarro disse que a instalação de tratamento de esgoto nas empresas é inviável. Ele estima que metade das tinturarias não possui espaço para fazer a estação.

Além disso, o custo para instalação de uma estação de tratamento de esgoto individual é muito alto. Diante do impasse, algumas indústrias já cogitam deixar a cidade.

“O que precisaria é que as obras acontecessem. Que a prefeitura, o DAE, realmente agilizassem isso. Alguns empresários que são cotistas disseram que estão inclusive pensando em mudar para outra cidade por conta dessa situação. É uma preocupação para a cidade. Para as indústrias crescerem, retomarem, se não tiver agilidade nessa ação vai ficar cada vez mais complicado”, disse Dilézio.

Ele avaliou que as empresas estão em situação vulnerável perante a Cetesb e cobrou posicionamento do DAE e da prefeitura sobre o assunto. O prefeito Chico Sardelli (PV) afirmou, logo após ter sido eleito, que a adequação da ETE Carioba seria uma prioridade.

“Já falamos para o senhor prefeito que pode contar com as empresas para os aportes proporcionais a cada uma. Aguardamos com urgência reunião para tocar esse assunto em frente, até para preservar essas empresas aqui na cidade”, afirmou o empresário.

A prefeitura e o DAE foram procurados, mas não responderam.