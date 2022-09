Etanol já é encontrado abaixo de R$ 3 em postos de Americana

O litro do etanol chegou a R$ 2,99 em algumas bombas de Americana. Nesta segunda-feira (5), o LIBERAL flagrou o preço em ao menos dois postos de combustíveis na Avenida Brasil.

O valor já havia caído na última quinta-feira em todos os postos da cidade em comparação com os 15 dias anteriores, de acordo com pesquisa realizada pela reportagem. No entanto, apesar da redução ter sido de 8,6%, o preço, não tinha, ainda, ficado abaixo dos R$ 3.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O litro do álcool mais em conta no dia 1º de setembro foi encontrado por R$ 3,14 em três estabelecimentos no Cordenonsi, Cidade Jardim e Nova Americana. Nos postos da Avenida Brasil, onde o valor chegou a R$ 2,99, o litro era comercializado a R$ 3,17.

Economista e professor da Faculdade de Ciências Econômicas da PUC-Campinas, Roberto Brito de Carvalho afirma que o preço do etanol caiu bastante durante o mês de agosto. Para se ter uma ideia, explica, do ponto de vista da cadeia de produção, o álcool hidratado caiu algo em torno de 20%, o que impactou nas bombas de maneira substancial.

Rede de postos cobrava R$ 2,99 pelo litro do etanol nesta segunda, em estabelecimentos na Avenida Brasil – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

De acordo com o especialista, houve uma queda generalizada em todo o país. “O que temos observado, na região, é que o comportamento dos consumidores de etanol foi bastante tímido ao longo do mês de agosto. Acho que o frio intenso também influenciou bastante o abastecimento dos carros à alcool dos anos 80. Em épocas assim, os motoristas preferem colocar gasolina”, enfatiza.

Essa “queda” na busca pelo etanol provocou, segundo o economista, um posicionamento mais flexível das usinas na hora da precificação, tendo em vista que houve um volume muito menor comercializado comparado ao mesmo período do ano passado.

“Talvez ainda aja mais um pouco de espaço para uma pequena redução, considerando, sobretudo, as quedas de preço da gasolina recentemente. Como é um produto substituto, é possível ainda que a gente consiga ter algum ajuste nas bombas na próxima semana”.

O litro da gasolina, nesta segunda-feira, estava sendo comercializado a R$ 4,59 nos postos da Avenida Brasil, R$ 0,08 a menos que na quinta-feira da semana passada, quando a reportagem encontrou o combustível por R$ 4,67.