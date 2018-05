Etanol a R$ 3,99 em americana é alvo de denúncia

A Prefeitura de Americana denunciou um posto de combustíveis ao Ministério Público por suposto aumento abusivo de preços. O posto Saudade, na Avenida da Saudade, estava cobrando R$ 3,99 pelo litro do etanol. Uma faixa também informava que o litro da gasolina era comercializado a R$ 8,88, o que provocou várias denúncias ao Procon. Porém, o secretário de Negócios Jurídicos da prefeitura, Alex Niuri, diz que houve um equívoco, e que não foi constatada venda de gasolina a este preço. Niuri foi com a Gama (Guarda Municipal) ao local na tarde desta sexta-feira.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

O Procon recebeu sete denúncias de preços abusivos em toda cidade. A pedagoga Dulcineide Dias de Souza, de 56 anos, foi uma das denunciantes que abasteceram no Posto Saudade. Ela diz que sempre vai no local, e, na segunda-feira, o preço do etanol estava em R$ 2,39. Após encarar meia hora de fila, teve a surpresa ao ver o novo valor. “Quando eu vi o absurdo eu falei pro moço ‘não pode fazer isso (preço). Ele falou: ‘é, não pode, mas é o patrão que manda, né”. Ela ligou para o 190, e a Polícia Militar a orientou a abastecer, pegar o comprovante e fazer a queixa ao Procon.

“Se constatado que está havendo um preço excessivo em razão do momento que nós estamos vivendo, configuraria em tese o crime contra a economia popular”, afirmou Niuri.

O secretário disse que o dono do posto afirmou que seu custo com transporte subiu muito, inclusive por causa da necessidade de escolta, e por isso ele aumentou o preço do etanol.

Sobre a gasolina a R$ 8,88, ele disse que houve um equívoco. Niuri apurou no local que a gasolina acabou durante a semana. O dono tirou o preço e ocorreu o problema. “É aquele letreiro que você tira a faixa, eles são todos números 8, aí quando você quer botar o preço, você adesiva em determinada borda do número. Quando retira todas as faixas, que que acontece? Ficam os numerais oito. A faixa insinuava R$ 8,88”, disse Niuri. Ele orientou que o preço fosse coberto, o que ocorreu.

Por volta das 20 horas, o posto estava fechado por falta de combustíveis. Uma funcionária disse que o responsável não se encontrava no local. O preço do etanol estava indicado a R$ 1,99 – ela não soube dizer se o combustível foi vendido por este preço.