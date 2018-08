Estuprador da Praia Grande é capturado em Americana

Procurado pela Justiça, um motorista da Praia Grande foi capturado no Jardim Boer, em Americana, pelo crime de estupro contra as duas enteadas, ocorrido entre 2005 a 2013. A prisão desta terça-feira, segundo a PM (Polícia Militar), só foi possível depois de uma denúncia anônima feita no serviço do Disque Denúncia.

De acordo com informações da PM, a companhia recebeu a informação de que o fugitivo tinha sido visto pelo bairro, porém o denunciante não passou a localização exata e disse apenas que o “possível estuprador” morava na Rua da Dignidade. O delator chegou a dar características do indivíduo. Foto: Polícia Militar / Divulgação

De posse desses fatos, os militares fizeram patrulhamento pelo bairro e localizaram o suspeito em frente a uma residência na Rua da Dignidade. Ao ser abordado, ele confessou que era fugitivo da Polícia pelo crime de estupro e disse ainda que havia sido denunciado pela ex-companheira.

O indiciado foi condenado há 50 anos de reclusão em 2016 por ter estuprado as duas enteadas pelo período de 2005 a 2013. Na época, o Jornal da Orla informou que o motorista abusava das crianças quando a mãe saía para trabalhar à noite. Ele também ameaçava as irmãs para que elas não contassem sobre o estupro.

Depois de anos, as meninas contaram para a mãe sobre a agressão, que denunciou a polícia o estupro. Os abusos ficaram comprovados por meio de depoimentos das vítimas, testemunhas, laudos de exames sexológicos, avaliações psicológicas das vítimas e relatório psicossocial da família. O estuprador foi denunciado pela promotora de Justiça Mariana Ueshiba da Cruz.

O motorista foi autuado pelos PMs e encaminhado a cadeia de Santa Bárbara d’Oeste, onde ficou à disposição da Justiça.