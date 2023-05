Estudo sobre novos radares em Americana será concluído nesta semana, diz secretário

Radar instalado na Avenida Nicolau João Abdalla - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O estudo sobre os novos radares de trânsito de Americana será concluído nesta semana, conforme o secretário municipal de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves, informou nesta segunda-feira.

Haverá um relatório que vai indicar possíveis ajustes a serem feitos nos equipamentos, que começaram a funcionar em 2 de março e foram desativados por determinação do prefeito Chico Sardelli (PV) em 5 de abril, depois de o município ter batido recorde de multas.

Na ocasião, ele também cancelou as multas aplicadas pelos novos radares. Após a conclusão do estudo e as eventuais adequações, a tendência é que os equipamentos voltem a funcionar.

Conforme o LIBERAL noticiou no mês passado, questionado pela reportagem sobre qual teria sido o problema dos radares, Chico afirmou que foi “no projeto como um todo”.

Os equipamentos ficam na Rua Maranhão; nas avenidas Nicolau João Abdalla, Brasil, Abdo Najar, Rafael Vitta, Unitika e Padre Oswaldo Vieira de Andrade; e na Estrada Ivo Macris.