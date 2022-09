Estudo quer traçar perfil dos casos de violência doméstica em Americana

Um estudo sobre a violência doméstica será desenvolvido para traçar o perfil de agressores e vítimas e mapear as regiões de Americana que concentram a maioria dos casos. A iniciativa é da DDM (Delegacia de Defesa da Mulher) com o apoio da Idmas (Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais), da Gama (Guarda Municipal de Americana).

Delegado da DDM, José Donizeti de Melo disse que a ideia é fechar o cerco tanto na identificação dos agressores na etapa de prevenção, e depois no acompanhamento das vítimas e medidas contra os autores, quando necessário.

“Também já estamos conversando com as coordenadoras dos cursos de psicologia e serviço social das faculdades de Americana. Nossa meta é que as vítimas possam ser acolhidas já a partir do registro da ocorrência. Essa proposta nos auxilia muito e ao mesmo tempo habilita os futuros profissionais a partir da vivência adquirida na delegacia”, relata Melo.

Denominado de Sala Lilás, espaço para acolhimento de vítimas na DDM de Americana passou a funcionar – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

A proposta sobre o convênio com as faculdades já está sendo realizada na DDM de Sumaré, desde março de 2021 e deve ser ampliada também para a delegacia especializada de Santa Bárbara d’Oeste, segundo a delegada Nathália Alves Cabral, que responde pelas duas unidades.

O inspetor de planejamento da Gama, José Wendeo Nascimento Santos, antecipou que a corporação pretende usar toda a estrutura na atividade. O Idmas, por exemplo, já faz o acompanhamento de mais de 100 medidas protetivas que estão em vigência em Americana.

“Atualmente, todos os guardas estão aptos para atenderem vítimas de violência 24 horas por dia, além do trabalho que já é realizado pela Idmas. Nosso setor de inteligência também será utilizado no estudo”, antecipa Wendeo.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O inspetor afirmou ainda que, com a atuação dos patrulheiros envolvidos na Idmas, estima-se que o número de mulheres vítimas de violência seja bem superior aos números dos registros policiais.

“Muitas mulheres ainda não sabem identificar que estão em um relacionamento abusivo, pois a agressão física é o estágio mais avançado”, alerta Wendeo. “Há mulheres que sofrem de ‘sequestro’ emocional e não percebem”, completa.

ACOLHIMENTO. A chamada Sala Lilás, para vítimas de violência doméstica, já está em funcionamento em quatro das cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil). Apenas em Sumaré ela ainda não foi aberta, já que o prédio da delegacia passa por reformas.

Os espaços ficam nos plantões policiais e nas DDMs (Delegacias de Defesa da Mulher) e podem ser usados durante o período noturno, fins de semana e feriados. Desde que não sejam em casos de prisões em flagrante do agressor.

“Trata-se de uma sala decorada em ambiente mais acolhedor e com espaço kids. A proposta é que a mulher tenha a sensação de apoio no momento do registro da ocorrência”, relata Melo.

A delegada Nathália Alves Cabral, que atua nas DDMs de Sumaré e Santa Bárbara d’Oeste considera muito importante na iniciativa. “Principalmente quando o caso envolve crime sexual, a mulher nem sempre têm condições de prestar depoimento em um ambiente convencional de delegacia. Se preferir, ela pode ser levada para a Sala Lilás, onde conversará com uma delegada por videoconferência”, disse.