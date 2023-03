Estudo para Casa da Criança no Jardim da Balsa está avançado, diz secretário

De acordo com Ghizini, a ideia é custear a obra com recursos próprios da prefeitura mais repasse estadual ou federal

A Prefeitura de Americana tem um estudo “avançado” para a construção de uma Casa da Criança no Jardim da Balsa, segundo o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

“Ali é um estudo mais complexo para que a gente utilize sempre o recurso público de forma racional e consciente”, disse o secretário durante participação no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), nesta segunda-feira.

Vinicius Ghizini em entrevista ao Liberal No Ar, da Rádio Clube – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A Casa da Criança reúne creche e pré-escola. Portanto, atende crianças de 4 meses de idade até a entrada no ensino fundamental. Vinicius estima um investimento de aproximadamente R$ 4 milhões.

De acordo com ele, a ideia é custear a obra com recursos próprios da prefeitura mais repasse estadual ou federal. O governo Chico Sardelli (PV) está em busca de alguma parceria que ajude no custeio.

Vinicius apontou que, provavelmente, devido à demanda, o governo estadual também precisará construir uma escola de ensino fundamental 2 e ensino médio no bairro. “Pode ser que façamos algo em conjunto”, afirmou.