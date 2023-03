Estudantes terão aula de empreendedorismo em cinco escolas municipais de Americana

Novidade chegará às salas para 2.185 alunos do município durante as próximas semanas

Estudantes do 1º ao 5º ano do ensino fundamental de cinco escolas municipais de Americana passarão a ter aulas de empreendedorismo. Trata-se do Programa Educação Empreendedora, lançado nesta quinta-feira pela prefeitura e desenvolvido em parceria com o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

Segundo o secretário de Educação Vinicius Ghizini, a novidade deve chegar às salas de aula nas próximas semanas, para 2.185 alunos dos Cieps (Centros Integrados de Educação Pública) dos bairros Cidade Jardim, Zanaga, Jaguari, São Jerônimo e São Vito.

Prefeito Chico Sardelli (PV) durante o lançamento do programa – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Haverá uma aula por semana. O objetivo da disciplina é sensibilizar os alunos a refletirem sobre valores, atitudes empreendedoras, cidadania, ética, sustentabilidade, diversidade e busca do autoconhecimento.

Os estudantes terão acesso a filmes como “Detona Ralph”, “Divertidamente”, “Rio” e “Trolls” e a textos como “O que é que eu vou ser?”, do escritor Pedro Bandeira, e “Esquadrão Curioso: Caçadores de Fake News”, do jornalista Marcelo Duarte.

Após a apresentação dos materiais, os professores vão aplicar as atividades pedagógicas descritas pelo projeto, de forma a propor reflexões sobre o mundo das profissões, o valor do trabalho e a importância do planejamento para a realização de sonhos. As crianças também vão realizar simulações de relações comerciais.

“Uma série de atividades pedagógicas, apropriadas para a faixa etária, que estimulam neles esse espírito de busca, de superação, e também dão uma noção geral de como funciona o mundo dos negócios”, afirmou Vinicius.

O prefeito Chico Sardelli (PV) apontou que as atividades preparam os estudantes para o futuro. “Imagina se nós tivéssemos tido a oportunidade de ter essa matéria na nossa grade curricular, como seria diferente hoje. Então, espero que as nossas crianças possam aproveitar esse projeto”, declarou.

A apresentação do programa ocorreu no Ciep do São Vito, onde a prefeitura assinou o termo de parceria com o Sebrae, que vai ceder gratuitamente o material de apoio para a rede municipal.