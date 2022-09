Estudantes do Unisal de Americana serão atração de evento internacional

Em meia hora de conversa com os jovens universitários André Luiz de Moraes, de 21 anos, Daniel Asafe Carnavale, 20, Samuel da Silva Baptista, 24, e Flávio Cabral Silva, 20, já foi possível perceber o quanto, apesar de tudo, a educação no Brasil ainda tem seu mérito e forma bons profissionais para o mercado.

Alunos do sexto semestre do curso de publicidade e propaganda do Unisal (Centro Universitário Salesiano de São Paulo) de Americana, eles tiveram trabalhos selecionados para o 5º Colóquio Internacional “Ideologias linguísticas na imprensa escrita e em outros meios de comunicação”.

Um detalhe importante e que todos eles fazem questão de ressaltar é que não foi nada obrigatório, mas por uma vontade deles de superarem a barreira da formação.

Únicos representantes da Região Metropolitana de Campinas, juntamente com um aluno da USP, eles também estão indo representar o Estado de São Paulo. O evento será realizado entre 28 e 30 de setembro, na Universidade de La Plata, em Buenos Aires.

Com orientação do professor da disciplina estudos do discurso publicitário, Duílio Fabbri Júnior, de 53 anos, os artigos são frutos de duas pesquisas e farão parte de um livro com publicação internacional. O primeiro é resultado da pesquisa dos alunos Flávio, Samuel e de Paulo Fuzatto (que não pôde estar presente na entrevista), e trata da cobertura jornalística e da propaganda política durante a guerra da Ucrânia. O segundo, elaborado por André Luiz e Daniel, aborda o uso da linguagem no marketing digital e das relações de poder no YouTube.

“Esse é um exemplo de protagonismo. Mesmo não sendo uma atividade obrigatória, os alunos, incentivados por mim, entenderam a necessidade de produzir ciência e aceitaram o desafio de publicar num congresso internacional, com pesquisadores de vários países. Dá muito orgulho de ver os alunos buscarem seus espaços no mundo”, pontua o professor Duílio.

Seu lugar no mundo. Curiosamente, todos os alunos já atuam no mercado publicitário e alguns sonham em seguir carreira acadêmica, enquanto outros viram o desejo despertar após esse trabalho.

“Nunca tinha pensado nisso, mas agora não descarto a possibilidade como um plano a longo prazo”, explica Daniel. Já Samuel, que sempre teve esse objetivo, sabe das dificuldades, mas não desiste do sonho. “Fazer pesquisa no Brasil é algo muito difícil, então, a gente entende que essa é uma oportunidade única. Sabemos que a ciência tem passado por uma desvalorização muito grande, mas quero fazer mestrado e um dia ser um professor universitário”, confessa.

Assim sendo, os jovens decidiram abrir uma vaquinha para buscar o financiamento da viagem para a Argentina. Mesmo com as passagens já compradas, eles buscam ajuda como forma de incentivo à pesquisa.

Dois deles, nunca fizeram uma viagem internacional e se dizem ansiosos pelo momento. “Estou louco para conhecer outra cultura. Já viajei para o nordeste e vi que é bem diferente daqui, então, eu imagino como não dever ser diferente em um outro país”, afirma o jovem Flávio. Já Daniel, até providenciou documentação. “A emoção está a mil, apesar de não precisar, fui atrás de fazer passaporte porque quero o carimbo”, diverte-se.

Sobre o que os argentinos e os demais participantes do colóquio, provenientes da América Latina, do Canadá e da Europa, podem esperar dos meninos brasileiros, Flávio responde. “Podem esperar muito empenho, muito verde e amarelo e muita animação. Na verdade, vamos levar um pouco de todo mundo que nos ajudou e nos apoiou, mas também acho que o Brasil inteiro vai com a gente”.

Já para quem quiser incentivar os jovens e colaborar com a vaquinha digital, em qualquer valor, anônimas ou identificadas, podem fazer as doações pelo link vakinha.com.br/vaquinha/apresentacao-de-trabalhos-na-argentina, ou usando a chave PIX 3005537@vakinha.com.br. Além de receber a prestação de contas via redes sociais, os apoiadores que se identificarem receberão uma cópia dos trabalhos apresentados e poderão participar de uma oficina sobre marketing digital.