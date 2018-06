Estudantes de Americana fazem BO ao descobrir cursos irregulares

Cinco estudantes registraram um boletim de ocorrência contra uma escola particular de Americana porque descobriram que o estabelecimento não possui autorização para abrir novas turmas em 2018 em nenhum dos cursos que oferece: radiologia e enfermagem.

O Instituto Ana Nery é alvo de uma sindicância da Diretoria de Ensino que apura supostas irregularidades e tinha autorização somente para continuar os cursos já realizados, mas não para abrir novas turmas, segundo a Secretaria Estadual de Educação. Mesmo assim, uma nova turma de técnico em radiologia foi iniciada há cinco meses. Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Em nota, a pasta estadual informou que um supervisor está acompanhando a situação da escola, “realizando visitas semanais na unidade”. “A Escola Técnica Ana Nery tem autorização para funcionamento e plano de curso homologados para os cursos que estão em continuidade, no entanto a abertura de novas turmas está proibida”, explicou a secretaria. Sem essa liberação, os novos alunos admitidos estavam cursando um técnico que não terá reconhecimento.

Uma estudante que preferiu não se identificar contou que a suspeita de que a escola não pudesse abrir novas turmas surgiu diante do relato de ex-alunos, que sabiam do problema. Ela contou que a turma de técnico em radiologia da qual faz parte conta com 15 estudantes, que pagam entre R$ 180 e R$ 250 por mês. A duração é de 25 meses.

“O único erro que eles admitem é não ter passado nosso nome (dos estudantes) para a Diretoria de Ensino, eles não admitem que não poderiam abrir turma. A gente começa a estudar pensando em uma carreira e depois acontece tudo isso, é difícil”, disse a estudante.

A reportagem tentou conversar com um representante da escola no número disponível na internet, mas o telefone estava indisponível. No boletim de ocorrência consta o celular de uma representante do instituto, mas as ligações não foram atendidas.