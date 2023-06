Estudantes da Etec fazem vaquinha para patentear bioconcreto regenerativo

Objetivo das alunas do Polivalente é arrecadar R$ 5,5 mil; trio participou do Liberal no Ar

As alunas da Etec (Escola Técnica Estadual) Polivalente de Americana que criaram um bioconcreto autorregenerativo com o uso de uma bactéria estão realizando uma vaquinha para patentear o projeto. O objetivo do trio de estudantes é arrecadar R$ 5,5 mil.

Executado pelas estudantes Letícia Percio, Lívia Colossal e Maria Clara Trindade para o TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) do ensino médio em edificações, o projeto ficou em 2º lugar na Febrace (Feira Brasileira de Ciências e Engenharia) para projetos de engenharia, em março. Nesta terça, Lívia participou do programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

Com o sucesso do projeto, as estudantes iniciaram a burocracia para patenteá-lo. No entanto, o processo pode demorar anos, já que depende do INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial), órgão responsável pelas patentes.

“A patente leva em torno de cinco a sete anos para ficar 100% pronta. A partir do momento em que a gente começa o processo, vai ainda uns bons anos para concretizar, mas como estamos iniciando o processo e por ser um projeto que ajuda o meio ambiente, eles dão prioridade, então a gente acredita que consiga em menos tempo, mas vai depender do próprio governo”, explica Lívia.

Interessados em contribuir com a vaquinha podem acessar www.vakinha.com.br/vaquinha/projeto-bioconcreto, ou realizar um Pix para a chave 3830778@vakinha.com.br. Além disso, as alunas compartilham informações do projeto por meio do instagram @projetobioconcreto.

CONFERÊNCIA. Elas foram convidadas para palestrar na CBC (Conferência Brasileira de Concreto), promovida pelo Ibracon (Instituto Brasileiro do Concreto) e com todos os custos bancados pelo instituto. O evento será de 18 a 21 de outubro, em Florianópolis. *Estagiário sob supervisão de Diego Juliani