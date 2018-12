Estudante tem equipamento fotográfico furtado

Duas máquinas fotográficas profissionais da marca Canon foram levadas na segunda-feira (17) à noite por ladrões, de dentro de um carro estacionado na Rua Hermam Müller, no bairro Girassol, em Americana. Uma estudante de 20 anos havia utilizado o equipamento para fotografar uma confraternização que acontecia dentro de um estabelecimento no local.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a estudante fez as fotos do evento e, em certo momento, decidiu guardar o equipamento sobre o banco traseiro do veículo e voltar para dentro do estabelecimento.

Ao ir embora, por volta das 23 horas, percebeu que desconhecidos haviam quebrado o vidro do veículo e levado as duas máquinas fotográficas. O caso foi registrado na Centra de Polícia Judiciária.