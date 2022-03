Estudante tem carro roubado em frente a casa por ladrões armados em Americana

Ladrões ameaçaram a estudante e sua família, que também estava no carro, e fugiram com o veículo em seguida

Uma estudante de 29 anos teve seu carro roubado por três homens armados em frente a sua casa, no Jardim Brasília, em Americana. O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (14)

No momento da abordagem, a estudante estava no carro com a sua mãe, pai e a filha de um ano de idade.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, por volta de 0h40 a mulher saía de sua casa com o carro, um Fiat Punto, quando três homens armados se aproximaram e anunciaram o roubo.

Eles fizeram ameças e disseram que este “não era um dia de sorte” e mandaram todos entrarem na casa. No carro estavam a sua filha de um ano e seus pais.

Após as ameaças, a família entrou no imóvel e os ladrões fugiram com o carro da vítima.

Ninguém foi identificado até a publicação desta reportagem e um boletim de ocorrência foi registrado no plantão policial do município. O caso será investigado.