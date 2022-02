Estudante de Americana cria colchonete com pelos de cães

A estudante Ana Beatriz dos Santos, 32 anos, do curso de Têxtil e Moda da Fatec (Faculdade de Tecnologia do Estado) de Americana, criou um colchonete com pelos de cães e retalhos descartados por pet shops e confecções da cidade. Batizado de projeto Cão Amigo, a invenção rendeu à aluna uma premiação na 13ª Feteps (Feira Tecnológica do Centro Paula Souza) realizada no ano passado.

Ana Beatriz diz que o colchonete foi pensado para atender população em situação de rua – Foto: Divulgação

“Tenho duas cachorras da raça Lhasa Apso e sempre me questionei sobre a viabilidade têxtil dos pelos delas, principalmente durante a escovação. Em uma das aulas de fibras têxteis, a professora Maria Adelina tratou sobre os pelos de Caniche (cães da raça poodle) e comentou que tinha uma ideia de uso para fibras de cães. A partir de então nos encontramos e criamos o projeto Cão Amigo”, explica Ana Beatriz.

O colchonete foi pensado para atender a população em situação de rua. Todos os materiais usados na fabricação foram higienizados.

“Os testes demonstraram que o pelo do cachorro garante um conforto térmico semelhante ao da lã de ovelha e pode proporcionar uma sensação de dignidade, reduzindo o sofrimento e impactando positivamente o psicológico da população em situação de rua”, afirma a estudante.

De acordo com Ana Beatriz, ela e a professora Maria Adelina estão em busca de uma empresa para auxilia-las na questão da limpeza dos pelos.

“Após isso, queremos transformar num projeto social que contemple as pessoas em situação de vulnerabilidade de maneira mais ampla, tanto com o fornecimento do colchonete como envolvê-las na produção”, diz.

Outros benefícios da fabricação do colchonete são a abundância dessas matérias-primas, que são encontradas a um custo quase zero, além da possibilidade de reduzir os resíduos que seriam destinados aos aterros sanitários.

A ideia da estudante foi apresentada e defendida por meio do TCC (Trabalho de Conclusão do Curso) sob coordenação da professora Maria Adelina.

Segundo a docente, a viabilidade do projeto foi confirmada pelo Fundo Social de Solidariedade de Americana representado na banca de avaliação do trabalho pela presidente, Lionela Ravera Sardelli.

“Ela avaliou o TCC com nota máxima e reforçou o potencial do protótipo para minimizar as condições críticas da população em situação de rua”. O LIBERAL tentou contato com Lionela via assessoria de imprensa, mas não teve retorno.