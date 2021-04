Estudante de 21 anos morre após acidente na Avenida Brasil, em Americana

João Armond, de 21 anos, foi retirado ainda com vida do veículo, mas não resistiu - Foto: Guarda Municipal de Americana - Divulgação / Reprodução

Um estudante de 21 anos identificado como João Armond morreu após um acidente automobilístico ocorrido durante o início da madrugada deste domingo (11) na Avenida Brasil, em Americana.

Segundo a Gama (Guarda Municipal de Americana), que atendeu à ocorrência, por volta de 00h15, guardas viram pelo sistema de monitoramento existente na avenida que dois veículos haviam se envolvido em uma colisão.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

No local, foi constatado que um veículo Fiat Uno, com placas de Americana e conduzido por João Armond, transitava no sentido Centro da via quando, em um dado momento, por causas que ainda serão investigadas, Armond perdeu o controle do carro e acabou colidindo o seu veículo contra a traseira de uma BMW 320i que estava estacionada. O veículo estava vazio.

Após a colisão, o veículo atingiu um poste e capotou por várias vezes até parar em um terreno baldio na altura da Rua das Castanheiras.

O motorista ficou preso em meio das ferragens e foi retirado e socorrido pela equipe do Corpo de Bombeiros de Americana. O local foi isolado até a chegada da perícia e, depois, os veículos foram removido da via.

A vítima foi transferida pelos bombeiros para o Hospital Municipal Dr Waldemar Tebaldi, no Jardim Nossa Senhora de Fátima, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.













O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

João Armond morava em Americana, mas estudava agronomia na UFLA (Universidade Federal de Lavras), em Minas Gerais. Ele era filho de Guilherme Diniz Armond e de Fabiana Puertas Ernandes.

Seu velório tem início previsto para às 14h no Velório Araújo- Orsola de Santa Bárbara d’Oeste e o sepultamento será às 15h30 no Cemitério Campo da Ressurreição, também em Santa Bárbara.

Outro caso

Esse foi o segundo acidente com vítimas fatais na Avenida Brasil em dois dias. Na manhã da última sexta-feira (9), o casal de idosos Ivone e Alaércio Muchelin, de 80 e 81 anos, respectivamente, colidiram o carro em que estavam, um Chevrolet Onix, contra uma árvore no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Padre Epifânio Estevam, próximo à Prefeitura de Americana.

O acidente aconteceu por volta das 8h30. O casal foi socorrido em estado grave para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas não resistiram aos ferimentos e morreram.