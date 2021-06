Estudante aguarda consulta com dois especialistas desde 2018 em Americana

"Estou me sentindo completamente humilhada, parece que a gente não tem raciocínio, que vai a passeio no hospital”, desabafou

Uma estudante de 34 anos de Americana aguarda desde 2018 por duas consultas com especialistas na rede pública. A paciente, que pediu para não ser identificada, precisa passar com um pneumologista e com um proctologista.

No caso dessa última especialidade, a situação se agravou desde que recebeu o encaminhamento. Seu pedido ficou no município, sem encaminhamento para regulação regional, mesmo após o médico falecer, em 2019.

Nas últimas semanas, ela precisou procurar o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi várias vezes com fortes dores para ser medicada. Ela chegou a ouvir de um médico que, caso a situação persistisse por dois meses, seria caso de cirurgia.

“Eu falei: com todo o respeito, mas estou desde 2018 esperando e está entrando na quinta semana com dor. Estou me sentindo completamente humilhada, parece que a gente não tem raciocínio, que vai a passeio no hospital”, desabafou.

Diante da demora e do agravamento, a estudante entrou em contato com a Secretaria de Saúde para saber qual a previsão de passar com um proctologista. Por telefone, soube que o médico da rede municipal faleceu em 2019. Com isso, foi informada que seu encaminhamento precisava ser mudado para a rede estadual, já que a cidade deixou de contar essa especialidade.

Ao procurar o posto de saúde para tentar mudar o encaminhamento da rede municipal para a estadual, foi informada que a enfermeira responsável não poderia realizar essa alteração, e que precisaria agendar consulta com um clínico geral, atrasando ainda mais o andamento do pedido.

Ela voltou a cobrar um posicionamento da Secretaria Municipal de Saúde, e disse que não poderia mais esperar por meses para conseguir uma consulta com clínico geral por conta do agravamento de seu quadro clínico. A paciente foi então encaminhada a um cirurgião-geral, que a atendeu esta semana e pediu novos exames.

“Estou me sentindo completamente humilhada. A gente tem paciência, não fica fazendo escândalo. Mas daí ficar parado, ninguém dar andamento? Como querem que o cidadão saiba que o médico morreu? Como querem que a gente saiba que o pedido está parado porque não tem mais médico municipal e precisa ir para o estadual? Não tenho como saber, se não falarem, a população não vai tomar ciência”, desabafou a estudante.

Questionada sobre o período em que o pedido da paciente ficou no município mesmo sem especialista em proctologia, a Secretaria de Saúde negou que tenha ficado “parado”.

“O pedido da paciente não está parado e não é necessário fazer novo encaminhamento para atendimento regional. Todos os pedidos para os especialistas que a Secretaria de Saúde não dispõe na rede são encaminhados regionalmente através do sistema Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde), para solicitar as vagas”, disse a prefeitura.

Contudo, a Secretaria de Estado da Saúde disse ao LIBERAL que identificou somente o encaminhamento para pneumologista na Cross.

Questionado novamente diante dessa informação do Estado, o município admitiu que o encaminhamento para proctologista não foi inserido na Cross.

“A paciente não foi inserida para esta especialidade porque foi encaminhada antes para reavaliação do cirurgião, que solicitou novos exames”, disse a prefeitura nesta sexta-feira.

Em relação ao atendimento para pneumologista, não há prazo para que ela seja atendida. A paciente precisa fazer um acompanhamento após ter sofrido um enfisema, que provocou um bloqueio pulmonar.

Procurado sobre um prazo para esse atendimento, o Estado disse para a reportagem procurar o município. A informação da prefeitura é que os atendimentos com especialistas estão escassos em função da pandemia. O AME (Ambulatório Médico de Especialidades) Campinas, que representava perspectiva de ampliar a oferta de consultas, foi mobilizado para atendimento de UTI-Covid.