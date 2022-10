Evento conta com cerca de 100 voluntários, desde a montagem ao preparo do cardápio

Joel ao lado da esposa Sônia; voluntariado marca a organização - Foto: Junior Guarnieri - Liberal.JPG

A 25ª edição da Festa da Padroeira Nossa Senhora Aparecida, no bairro Antônio Zanaga, começa neste sábado, dia 8 de outubro, a partir das 19 horas. O evento conta, ao todo, com três dias de comemorações, sendo que os demais estão programados para os sábados dos dias 15 e 22, também de outubro.

Tradicionalmente conhecida na cidade pelas delícias que oferece no cardápio, bem como pela homenagem à santa e o famoso bolo da padroeira, a festa só é possível graças a um grupo de voluntários – cerca de 100 – que no horário inverso ao do trabalho se dedica a realização do evento.

É o caso do mecânico de manutenção Joel Ferreira, 58 anos, sendo 10 deles dedicados à comissão da festa. Ele conversou com o LIBERAL no horário de almoço para explicar como funciona a estrutura do evento.

Segundo ele, neste ano, a paróquia locou três tendas para abrigar o público na frente do salão, na Rua Ari Barroso. “Essas tendas só serão desmontadas após a realização do bingão, em 7 de novembro”.

Joel afirma que o evento, incluindo o espaço do salão paroquial, tem capacidade para recepcionar cerca de três mil pessoas sentadas. Se considerado a área aberta, o número pode chegar a quatro mil pessoas em pé.

Quanto ao estacionamento, ele afirmou que os carros e motos têm que procurar um local nas imediações, uma vez que a paróquia ainda não dispõe de um espaço apropriado.

Para garantir que o evento ocorra de maneira tranquila, a comissão contratou uma equipe de segurança com profissionais, inclusive com orientações para cuidar dos banheiros. “Nossa expectativa é muito grande. Foram dois anos sem a tradicional Festa da Padroeira em virtude da pandemia. Portanto, esperamos superar todas as edições anteriores, que por sinal, foram muito boas”, destaca Joel.