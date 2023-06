Estrutura para todos os gostos

A Festa do Peão de Americana segue uma tendência comum aos grandes eventos musicais organizados em todo o Brasil: o investimento em camarotes. O motivo é que o público cada vez mais opta por conforto e por ter uma experiência diferenciada quando adentra um festival, seja de rock, pop ou mesmo sertanejo.

No entanto, para a 35ª edição da festa, a organização deu um passo atrás em relação a 2022, quando foi retirada a arquibancada, conhecida historicamente como um espaço mais popular.

Mapa do evento – Foto: Festa do Peão de Americana / Divulgação

Neste ano, essa área retorna, sendo fixada ao lado dos camarotes dos setores A, B e Camarote Americana. “Desta forma, ela ficará de frente para o palco principal, do lado esquerdo, com visão privilegiada para os shows e montarias”, segundo nota da organização do evento.

A mesma organização não esconde que seu retorno se deve a algumas reclamações ouvidas no ano passado. “Há dias em que a arquibancada é importante, como no Domingo da Família. Por isso, a ideia neste ano foi retomá-la, para dar maior conforto às pessoas que pagam ingressos mais populares”, justificou Beto Lahr, presidente do CCA.

Um dos atrativos dos camarotes é a visão privilegiada do palco – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Pé Meneghel, vice-presidente do CCA e um dos responsáveis pela grade de shows, argumenta que as antigas arquibancadas estão saindo de cena na maioria dos grandes festivais sertanejos. No entanto, ele acredita que Americana deve tentar mantê-la por mais algum tempo, pensando na “velha guarda” dos rodeios, que ainda é forte na cidade.

“Optamos por uma arquibancada bem menor que as do passado, mas que deve acomodar quem gosta de chegar cedo para ver as competições com uma melhor visão, sem precisar recorrer aos camarotes, que, além de um valor mais alto, têm um perfil mais jovem”, avisou.

LUXO

É bem provável que Americana tenha atualmente uma das maiores variações de ingressos entre festas do segmento no Brasil, partindo de R$ 30 para os dias conhecidos como Domingo da Família (dias 11 e 18) e chegando a valores altíssimos aos que pagam pelas regalias dos camarotes mais luxuosos.

E para surpresa de muitos, é justamente esses ingressos mais caros que geralmente se esgotam primeiro. “Esse ano a procura geral foi muito expressiva e, como aconteceu no ano passado, os ingressos que se esgotaram primeiro foram os dos camarotes”, informou Meneghel.

PÚBLICO

Em 2022, a Festa do Peão de Americana reuniu 250 mil pessoas em sete dias de shows e montarias. Esse ano, a organização espera um acréscimo de 15% a esse número. “Ficamos três anos sem festa por causa da pandemia e retomamos no ano passado, mas ainda com uma sombra das mortes que ocorreram. Alguns pais não deixaram seus filhos aglomerarem. Acreditamos que agora será uma festa sem essa preocupação”, ponderou Meneghel.

Camarotes

Conheça dos detalhes dos espaços da 35ª Festa do Peão de Americana

Americana

Tradicional há vários anos em Americana, esse espaço costuma receber famílias da própria cidade. Está localizado de frente para o palco, ao fundo da arena.

Setores A e B

Espaço ideal para quem gosta de uma boa visão da festa, mas se incomoda com a agitação mais jovem dos camarotes Brahma e Superbull.

VIP Patrocinador

Setor reservado para convidados da organização. Fica ao lado dos camarotes A e B e também tem um clima mais tranquilo e familiar.

Brahma

O mais disputado do evento, essa área está localizada do lado esquerdo da arquibancada e recebe o público com serviço open de comida e bebida. Oferece ainda acesso direto à frente do palco.

Rancho Brahma

É parte do Camarote Brahma e teve sua estreia no ano passado em Americana, após grande sucesso em Barretos no final de 2021. O local é todo decorado com temática de fazenda.

SuperBull

O Super Bull fica no outro extremo ao Brahma. Ampliado desde o ano passado, ele conta com banheiros e bares exclusivos, todos com acesso à frente do palco.

Open Superbull

Fica dentro do espaço do Camarote Super Bull, mas se trata de uma área ainda mais restrita e cheia de luxo no evento, com open bar para os frequentadores.