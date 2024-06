Estrutura do Arraiá do LIBERAL começa a ser preparada; evento tem início nesta sexta

A preparação para o terceiro Arraiá do LIBERAL está a todo vapor. Nesta quinta-feira (20) começou a montagem das barracas de comida e do palco que receberá os shows. O evento acontece nesta sexta (21) e sábado (22), em frente à sede do Grupo Liberal, na Rua Tamoio, 875, no bairro Vila Santa Catarina, em Americana. O trecho da via em que acontece a celebração foi interditado.

Além de comemorar o aniversário do jornal, que no dia 1º de junho completou 72 anos, a festa tem o objetivo de fazer o bem.

Neste ano, pela primeira vez no calendário oficial de Americana, a celebração solidária receberá nove entidades assistenciais do município. Cada instituição será responsável por uma barraca, sendo que toda a renda obtida será destinada para a manutenção das suas atividades.

Arraiá do LIBERAL terá bandeirinhas feitas de jornal como decoração – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“Todos os anos iniciamos nossa preparação desde o começo do ano, nas escolhas das entidades que irão participar do evento solidário, shows e apoio. É um evento beneficente, por isso contamos com a participação de voluntários na organização e nos dias do arraiá. Nossa expectativa é sempre de um bom público para ter uma festa bonita e conseguirmos atender as expectativas das entidades participantes”, disse a assistente comercial do LIBERAL, Andrea Ferreira.

Neste ano, estarão presentes as entidades Anjos Peludos, Anjos da Alegria, Rotary Club Americana-Ação, Fraternidade Guardiões da Imaculada, Aephiva, Doulas Primavera, Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais), Quase Paróquia Santa Rita de Cássia e Missão Jeito de Ser.

Confira o que cada entidade fará no Arraiá do LIBERAL:

ENTIDADE FUNÇÃO Anjos Peludos Cachorro quente e milho Anjos da Alegria Entretenimento Rotary Club Americana-Ação Pastel Fraternidade Guardiões da Imaculada Lanche de calabresa Aephiva Lanche de carne louca e pizza Doulas Primavera Caldo, torresmo, croquete e bolinhos Apae Maçã do amor, canjica, pipoca, espeto de morango, vinho quente, quentão e churros Quase Paróquia Santa Rita de Cássia Iscas de frango e batata frita Missão Jeito de Ser Espetinho de carne, cuscuz e pesca

Confira as atrações da festa:

Sexta-feira Banda Projeto Hitss (repertório diverso)

Grupo Fênix (dança flashback) Sábado Yan Matheus & Yago (sertanejo)

Nivaldo Luís & Rogério (sertanejo)

Palco do Arraiá do LIBERAL começa a tomar forma – Foto: Lucas Ardito/Liberal