Proposta da Estre diminui gasto para menos da metade

A Estre, de Paulínia, apresentou proposta que derrubaria aproximadamente pela metade o gasto da Prefeitura de Americana para destinação do lixo do município. A Engep, de Americana, principal concorrente, deve contestar a proposta. Hoje, a administração paga R$ 81 por tonelada levada ao aterro localizado na Região do Pós-Represa, sendo que existe um contrato emergencial com a empresa que se encerra em dezembro. A proposta da Estre foi de R$ 39 por tonelada.

Os resíduos de Americana são destinados ao aterro da Engep desde o fim de dezembro do ano passado, quando a empresa foi contratada emergencialmente. O preço por tonelada na ocasião foi fechado em R$ 81. O município envia aproximadamente 200 toneladas por dia.

Antes da Engep, o lixo era enviado ao aterro da Estre, em Paulínia, que cobrava R$ 83 no contrato anterior feito com a prefeitura. Agora a proposta foi de R$ 39 e o valor baixo levantou questionamentos até na Câmara de Americana. A redução seria de 53%. O vereador Odir Demarchi (PR) chamou atenção para o assunto.

“Quero entender como que essa empresa nos cobrava quase R$ 100 e agora vamos pagar R$ 39. A gente fica contente, mas minha dúvida é em relação ao tempo que a gente ficou pagando R$ 100. Precisou ter uma outra empresa para chegar nesse valor? Não existia esse poder de fazer a cotação melhor? Tomara que honre os R$ 39”, afirmou.

No próprio edital da licitação a previsão da prefeitura era de pagar R$ 5,5 milhões por 12 meses de serviço. A proposta vencedora da licitação atual foi de R$ 2,8 milhões.

O diretor da Engep, Delmo Conti Pescuma, disse que entrará com recurso na licitação para que a empresa concorrente comprove a capacidade de prestar o serviço com esse preço. Ele disse que, no pregão, chegou ao seu limite oferecendo o serviço por R$ 69 a tonelada. O diretor suspeita de “dumping”, uma prática de oferecer determinado produto ou serviço a preço abaixo do mercado para derrubar a concorrência.

“Não tem como. Tem mão de obra, tem sindicato para seguir, tem limites que não podemos pagar abaixo, o equipamento é locado, tem custo, e o diesel é tabelado, não dá para fazer milagre. Eles têm que apresentar os custos para ficar claro que não é ‘dumping’. É o que nos cabe, fazer os questionamentos dentro da lei”, afirmou.

A Prefeitura de Americana e a Estre foram procuradas para passar mais detalhes sobre a licitação e o serviço, mas ambas disseram que só irão se manifestar quando o contrato for assinado, justamente porque existe possibilidade de recurso.