‘Estou de saco cheio dessa empresa’, diz Chico Sardelli sobre Estapar, responsável pela Área Azul

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), afirmou estar “de saco cheio” da Estapar, concessionária responsável pela Área Azul do município. O chefe do Executivo reclamou que o parquímetro funciona mal e reforçou que ele mesmo já teve dificuldade para utilizá-lo.

Chico desabafou sobre o assunto nesta segunda-feira, durante participação ao vivo no programa Gold Morning, da Rádio Gold 94.7 FM. “Desculpa a minha fala. Estou de saco cheio dessa empresa, a Estapar, porque tudo funciona bem em todo lugar do mundo, só aqui que não”, disparou.

O prefeito disse que já mandou um “recado muito duro” à empresa, cobrando solução, e apontou que está revendo o contrato de concessão, firmado em outubro de 2018, na gestão passada.

Chefe do Executivo falou de problemas no estacionamento rotativo em Americana – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

Segundo ele, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) também têm feito reuniões todas as semanas em busca de alternativas, principalmente com relação ao preço da tarifa e à praticidade do sistema.

As reclamações de Chico têm sido recorrentes, mas, desta vez, ele subiu o tom. Em setembro, em meio a críticas ao serviço, o prefeito contou que a Estapar queria reajustar o valor pago pelos motoristas no estacionamento rotativo.

O contrato prevê reajustes anuais com base no IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), que está acumulado em aproximadamente 60% desde a formalização do acordo.

Atualmente, os usuários pagam R$ 2,50 por hora. Caso haja aumento de 60%, a tarifa subiria para cerca de R$ 4. Eventuais reajustes dependem de homologação por parte da prefeitura. O Executivo informou, nesta segunda, que ainda não há novidades quanto a esse possível acréscimo na tarifa.

Questionada pelo LIBERAL sobre as declarações feitas por Chico, a Estapar comunicou que “segue sempre em comunicação com a prefeitura, nas cidades onde opera, para realizar eventuais melhorias e esclarecimentos de possíveis questões técnicas e operacionais, sempre visando oferecer o melhor serviço para a população junto ao Poder Público”.