Estapar quer reajuste no preço da Área Azul, diz Chico

Contrato permite aumento de até 66% no valor, com base no IGP-M; prefeito fala em flexibilizar a questão e buscar outras alternativas

Se for aplicado o aumento de 66%, o preço da hora passaria dos atuais R$ 2,50 para R$ 4,15 - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A Estapar, empresa responsável pela Área Azul de Americana, quer um reajuste no custo do estacionamento rotativo, conforme o prefeito Chico Sardelli (PV) informou ao LIBERAL nesta terça-feira.

O contrato firmado entre a Estapar e a prefeitura em 2018 prevê reajustes anuais com base no IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado), que está acumulado em 66% desde a formalização do acordo. Esse seria o primeiro aumento nos valores.

Chico disse que vai analisar a situação. “Eu falei [à empresa] que nós vamos entender como está funcionando esse contrato, suas obrigações, seus direitos, para a gente flexibilizar essa questão”, comentou.

Questionado pela reportagem sobre qual é o reajuste pretendido pela empresa, o prefeito preferiu não dizer. “Não dá nem para falar. É horroroso até para falar”, lamentou.

Procurada pelo LIBERAL, a Estapar também não informou quais seriam os novos valores. “A Estapar informa que questões referentes às regras contratuais serão publicadas pelo poder público”, comunicou, por meio de nota.

Apesar da insatisfação, Chico defendeu o direito da empresa de ir atrás do que foi acordado. “Sou a favor da ordem. Eles procuraram a forma legal, têm contrato legal, e não podemos esquecer disso, que eles têm a concessão, pagaram pela concessão e têm o direito. Mas nós também temos os nossos direitos, que nós estamos trabalhando para buscar”, declarou.

Por outro lado, o prefeito criticou o serviço prestado pela Estapar e contou que ele mesmo teve problemas. Chico citou a possibilidade, inclusive, de o Executivo buscar outras alternativas para o estacionamento rotativo da cidade.

“Tive dificuldade para comprar meu horário de estacionamento do carro. Essa questão de planejamento da empresa com o produto que ela nos oferece talvez não seja o ideal. E, se não for o ideal, quem sabe tem a possibilidade de estudar uma outra forma”, apontou.

Atualmente, os usuários pagam R$ 2,50 por hora no estacionamento rotativo. Caso haja aumento de 66%, o valor passaria a ser R$ 4,15. Eventuais reajustes dependem de homologação por parte da prefeitura.

Câmara

A Área Azul também tem motivado recorrentes reclamações na câmara. Conforme o LIBERAL noticiou na última sexta, o presidente do Legislativo local, Thiago Martins (PV), disse que tem buscado uma forma de anular o contrato entre a Estapar e a prefeitura.

Na oportunidade, o vereador reclamou do preço e criticou o fato de, segundo ele, não haver uma notificação prévia que permita aos motoristas regularizarem suas pendências sem que haja multa.

Ao LIBERAL, a Estapar respondeu na ocasião que segue todas as obrigações contratuais firmadas com o Executivo e afirmou ser responsável apenas pela fiscalização.