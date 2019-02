Estapar diz que mudanças na Área Azul estão em estudo

A Estapar, empresa responsável pelo estacionamento rotativo na cidade de Americana, disse que as mudanças solicitadas pela Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) ao sistema estão “em estudo”.

A associação disse que não foi consultada sobre o modelo de Área Azul e que já recebeu reclamações de comerciantes, que apontam queda no faturamento relacionada ao estacionamento rotativo. O presidente Dimas Zulian sugeriu tarifa de meia hora, criação de tolerância para paradas rápidas e a possibilidade de estacionar em mais de um setor durante o período pelo qual o motorista pagou.

A Estapar explicou que segue o que foi definido pelo poder público no processo de licitação do serviço. Contudo, “está debatendo possíveis mudanças com a prefeitura e a Associação Comercial e Industrial de Americana. O prazo para que as mudanças ocorram ainda não está definido, uma vez que todas as sugestões estão sendo analisadas em conjunto”.

A Prefeitura de Americana foi procurada, mas não comentou sobre as possíveis alterações.