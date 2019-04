Estapar diz desconhecer lei que destaca tolerância

O diretor da Estapar, Adelcio Antonini, disse ontem que a empresa desconhecia a existência da lei municipal que determina tolerância de 20 minutos no pagamento da Área Azul. “Se soubéssemos não teríamos assinado o contrato”, disse o diretor, que passou a manhã em Americana reunido com vereadores.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A reunião de ontem cedo foi com a comissão criada na câmara visando buscar soluções para os pontos polêmicos do novo serviço. O secretário de Obras e autoridade de Trânsito em Americana, Eraldo Camargo, foi convidado, mas não apareceu ao encontro.

Entre os nove itens que compunham a pauta, um deles foi a tolerância de 20 minutos. A questão é a mais nova polêmica envolvendo a Área Azul, que desde que começou a funcionar sob o novo sistema só acumula reclamação de usuários.

A prefeitura se ampara na lei municipal 4.255/2005 e diz que os motoristas que estacionam por até 20 minutos em qualquer uma das 2.010 vagas não precisam pagar pelo serviço. Para a Estapar não é bem assim.

A empresa entende que não existe gratuidade e que 20 minutos se referem ao tempo que os usuários têm de tolerância até que paguem pelo estacionamento. O edital elaborado pela prefeitura para a licitação do serviço não fez menção à lei ou à gratuidade no serviço.

Além de interpretar a lei como tolerância e não gratuidade, a empresa defende que para fazer valer a regra como entende a prefeitura é preciso haver critérios e para o diretor é o município quem tem que dizer como controlar de forma “administrável” os 20 minutos.

Antonini antecipa que a Estapar vai propor junto à prefeitura alternativas para “ajustar” a questão. O diretor não antecipou quais são, mas informou que a empresa apresentará algumas propostas à administração municipal.

Em Itatiba, um dos municípios onde a Estapar atua, existe o “ticket free”, que concede 15 minutos de estacionamento grátis duas vezes ao dia aos usuários. Ele não confirmou se essa alternativa vem sendo cogitada para Americana.

Sobre a dificuldade dos motoristas em utilizar o parquímetro – outro motivo de reclamação – o diretor antecipou que a empresa estuda a possibilidade de instalar máquinas em estabelecimentos comerciais do Centro, auxiliando principalmente os usuários que não conseguem usar o equipamento.

DESASTRE. Para a vereadora Maria Giovana (PC do B), presidente da comissão que se reuniu com o diretor da Estapar ontem, faltou competência da prefeitura na hora de redigir o edital da licitação. “Esse edital foi um verdadeiro desastre, foi muito mal feito e quem está pagando a conta é a população e a empresa.

A política de rotatividade é boa, necessária e moderna, mas a maneira como foi feita, as informações desencontradas, a lei que não foi apurada antes, isso tudo criou um caos na cidade e estamos vivendo agora sob esse impacto”.

A vereadora também criticou a ausência do secretário de Obras no encontro. “Estamos averiguando as dificuldades do sistema, mas o contrato da empresa é com a prefeitura então precisamos que ela se disponha a dialogar”. Questionada, a prefeitura não se manifestou até o fechamento desta edição.