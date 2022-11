Estapar anuncia novo aplicativo para pagar Área Azul em Americana

A Estapar, empresa responsável pela Área Azul em Americana, anunciou, nesta segunda-feira (21), um novo aplicativo para pagamento do estacionamento rotativo. No App Zul+, os motoristas terão as mesmas condições de uso e os serviços já oferecidos no aplicativo da empresa, “Vaga Inteligente”.

A grande diferença é que a nova ferramenta proporcionará aos usuários o cadastramento de diferentes meios de pagamento, como Pix, boleto e cartões de débito e crédito. Atualmente, no app, o serviço só pode ser pago por cartão de crédito.

Área Azul em Americana tem sido alvo constante de reclamações dos usuários – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

O App Zul+ passa a valer a partir de 30 de novembro e os motoristas que já utilizam o aplicativo da empresa poderão fazer a migração. Neste momento, de acordo com a Estapar, a transferência não é obrigatória e todas as condições de valores e regras do sistema serão mantidas. No entanto, o grupo trabalha para, em breve, concentrar todos os serviços no App Zult+.

Além de novas formas de pagamento, a ferramenta promete uma navegação mais intuitiva e com novas funcionalidades como informações de valor de mercado para compra e venda de veículos, alertas de manutenção e concessionárias próximas, localização de postos, pagamento de combustível direto pelo app, parcelamento de multas, IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores), licenciamento e seguros, alerta de rodízio, entre outros.

“Quando tivemos a ideia de criá-lo [aplicativo], pensamos na necessidade do público e o que poderíamos oferecer de diferente. Sempre para facilitar o dia a dia do motorista que, com alguns cliques, pode ficar com a documentação em dia e rodar tranquilo pela cidade”, comenta André Brunetta, diretor de Digital e Inovação da Estapar.

Em setembro último, a Estapar pediu à Prefeitura de Americana um reajuste no custo do estacionamento rotativo, segundo informou na época, o prefeito Chico Sardelli (PV). O valor, no entanto, não foi divulgado por nenhuma das partes.

Em entrevista ao LIBERAL naquela ocasião, o chefe do Executivo chegou a criticar o serviço prestado pela empresa e contou que ele mesmo teve problemas. Chico citou a possibilidade, inclusive, de a administração buscar outras alternativas para o estacionamento rotativo da cidade.

Questionada, nesta segunda-feira, se a novidade poderia influenciar na decisão da prefeitura de conceder o reajuste à Estapar, a administração informou que o App Zul+ é um aplicativo mais intuitivo e fácil de usar. “Não há relação do aplicativo com o contrato, nada muda em relação a isso”.