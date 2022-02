‘Estamos no limite’, diz secretária sobre número de servidores na prefeitura

Americana está no limite mínimo de servidores públicos municipais, conforme a secretária municipal de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno, informou nesta quarta-feira, durante assembleia pública realizada na câmara.

Ela destacou que a prefeitura necessita de concurso público para reposição de pessoal. “A gente está bem no limite de servidores”, disse Simone, enquanto prestava contas do cumprimento das metas fiscais do terceiro quadrimestre do exercício de 2021.

Apontamento foi feito em audiência realizada nesta quarta – Foto: Divulgação / Câmara de Americana

Conforme o LIBERAL noticiou em junho de 2021, o Executivo havia perdido 1,1 mil servidores concursados em dez anos – o número caiu de 5.214 em 2012 para 4.085 em abril do ano passado. A redução, segundo a administração, se deve a aposentadorias, desligamentos e falecimentos.

“A prefeitura ainda funciona porque nós temos excelentes servidores. Porque a quantidade de funcionários que saíram nos últimos tempos é grande, é assustadora”, afirmou a secretária.

A necessidade de concurso já havia sido apontada pelo secretário de Educação Vinicius Ghizini nesta semana, após reclamações de salas lotadas em quatro creches do município.

No último dia 16, em reunião com o sindicato da categoria, o prefeito Chico Sardelli (PV) também se comprometeu a agilizar a realização de concurso. O objetivo é promovê-lo ainda neste ano.

Ainda de acordo com Simone, com o reajuste de 13% nos vencimentos dos funcionários públicos, a prefeitura precisará redobrar a atenção. O Executivo concedeu esse percentual depois de os servidores terem rejeitado uma proposta anterior, de 10,16%, e aprovado a deflagração de uma greve.

“Foi um esforço, porque o número ideal realmente, para nós, era 10%, mas os 13% ainda estão dentro do que a gente tinha deixado no orçamento. Só nos vai indicar que a gente vai ter de acompanhar essa despesa com um pouco mais de cuidado ao longo do ano”, declarou.

Dívida

Conforme dados apresentados pela secretária, a dívida consolidada da prefeitura aumentou de R$ 662,8 milhões em dezembro de 2020 para R$ 705,9 milhões em agosto de 2021.

Ela citou como motivos a atualização, com base na taxa Selic, do débito com precatórios e a contabilização de uma dívida de R$ 55 milhões com o Ameriprev (Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Americana).

Porém, Simone apontou que, no ano passado, o impacto dos precatórios na receita corrente líquida diminuiu de 5% para 2,5%, por conta de negociações e devido à extensão do prazo de pagamento.