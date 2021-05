Estado vai abrir nova licitação para obra de creche atrasada no Jardim Boer

Construção foi anunciada pelo Estado em 2018, com previsão de entrega em novembro do ano seguinte

O secretário estadual de Educação, Rossieli Soares, disse em visita a Americana, nesta quarta-feira (13), que pretende rescindir o contrato com a empresa responsável pelas obras da Creche Escola do Jardim Boer 1. A construção da unidade foi anunciada pelo Governo do Estado em 2018, com previsão de entrega em novembro do ano seguinte.

Andamento da obra está em 68%, segundo o governo estadual – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Em conversa com o prefeito do município, Chico Sardelli (PV), o secretário afirmou que a empresa responsável pela obra estaria com dificuldades financeiras e que, por isso, o Estado iria romper o contrato. “A gente vai licitar de novo”, disse.

O LIBERAL questionou a Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) sobre como ficaria a situação da creche diante da suspensão do contrato. Por meio da assessoria, a pasta informou apenas que a empresa executora foi orientada na penúltima fiscalização da obra feita pela FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação) sobre o ritmo desacelerado e também sobre o baixo número de funcionários para o andamento ser entregue no prazo previsto.

Creche vai atender 130 crianças quando estiver pronta – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

“No último dia 26 de abril, em mais uma fiscalização feita no local, foi identificado que a obra está com 68% de execução e com conclusão prevista ainda para 2021”, diz nota da assessoria. A prefeitura de Americana, por sua vez, disse também por meio de assessoria que o secretário informou, nesta quarta-feira, que vão licitar novamente a empresa da obra. “Informou ao prefeito que cobrou agilidade da equipe que irá atuar no assunto”.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Anunciada em 2018, a unidade é construída na Rua Glória, por meio do Programa Creche Escola, parceria entre os governos estadual e municipal e o FDE. Depois de concluída, será administrada pela prefeitura.

As obras tiveram início em 17 de janeiro de 2019, sob responsabilidade da empresa Conaj Empreendimentos e Construções, de Campinas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A expectativa da Secretaria de Educação do Estado era de que o trabalho fosse finalizado em dez meses. Quando ficar pronta, a creche atenderá 130 crianças com até cinco anos de idade. São sete salas, dois berçários, fraldário e lactário. O investimento é de R$ 1,7 milhão via repasse estadual, que foi intermediado pelo prefeito Chico Sardelli enquanto deputado estadual.

Outro lado

O LIBERAL tentou entrar em contato com a Conaj, mas as ligações no telefone fixo caíam direto na caixa postal.