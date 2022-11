Estado repassa R$ 15 milhões para Unacon e 1,4 mil cirurgias eletivas em Americana

Verba foi depositada no Fundo Municipal de Saúde na última quinta-feira; procedimentos deverão ser realizados no prazo de um ano

Cirurgias serão feitas no Hospital Municipal - Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

A Prefeitura de Americana recebeu R$ 15 milhões do governo estadual para a realização de 1.466 cirurgias eletivas no prazo de um ano e também para o custeio da Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia). O Estado depositou o dinheiro na última quinta-feira, no Fundo Municipal de Saúde.

O número de procedimentos cirúrgicos, que serão realizados no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, está previsto em um plano de trabalho elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde. O planejamento inclui cirurgias gerais, urológicas, ginecológicas, ortopédicas e otorrinolaringológicas.

“Foi pactuado com o Estado que a gente desenvolvesse um plano de trabalho para ser executado em um ano”, disse o secretário Danilo Carvalho Oliveira ao LIBERAL.

De acordo com a prefeitura, o repasse é referente a uma resolução publicada pela Secretaria Estadual de Saúde no último dia 11. O documento previa financiamento de ações e serviços decorrentes da atenção básica prestada à comunidade nos municípios.

“Nós entendemos que, no atual rol de importâncias da saúde, tanto a manutenção da Unacon quanto a realização das cirurgias eletivas são prioridades e, portanto, necessitam desses recursos”, afirmou Danilo, segundo texto divulgado pela administração municipal.

Fila

Conforme o LIBERAL noticiou no último dia 10, a maioria das queixas recebidas pelo Comsaúde (Conselho Municipal de Saúde) é de demora na realização de cirurgias eletivas.

A Secretaria Municipal de Saúde apontou, na ocasião, que os procedimentos estavam represados há pelo menos cinco anos e foram retomados em julho, quando 661 pacientes aguardavam na fila. Quatro meses depois, o número de cirurgias pendentes de agendamento caiu para 525 – dado atualizado no último dia 9.

O repasse do governo estadual possibilitará a realização, em média, de quatro procedimentos por dia na cidade. A título de comparação, entre 27 de setembro e 8 de novembro, 82 cirurgias foram feitas, ou seja, uma média de quase duas por dia.