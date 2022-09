Estado realiza visita técnica na Represa do Salto Grande dia 21

Profissionais do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), autarquia do governo estadual, farão uma visita técnica na Represa do Salto Grande no próximo dia 21, em Americana, como parte dos trabalhos de recuperação do local.

Eles estarão acompanhados de representantes do DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana e da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. No mesmo dia, também haverá uma reunião entre os envolvidos. As informações foram divulgadas pela prefeitura.

Represa do Salto Grande receberá visita técnica do governo estadual mo dia 21 – Foto: CPFL / Divulgação

Ainda de acordo com o Executivo, na próxima semana, as ações de recuperação também serão discutidas em reunião entre o DAE, a Secretaria de Meio Ambiente e a CPFL, que atualmente é a responsável por fazer a retirada de aguapés na represa.

Conforme o LIBERAL havia noticiado, o governo estadual informou no último dia 1º, após reunião com a prefeitura, que vai reforçar a remoção das plantas aquáticas e fazer o desassoreamento de pontos com situações “críticas”.

O anúncio foi feito pelo secretário estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente, Fernando Chucre, pelo superintendente do DAEE, Francisco Loducca, durante visita a Americana.

Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente, Fabio Renato de Oliveira, o DAEE deve apresentar um plano de ações no dia 21.

SITUAÇÃO ATUAL

Ao LIBERAL, a CPFL Renováveis informou que, com base em levantamento realizado em 31 de agosto, o espelho d’água da represa está 96% livre de aguapés. Os trabalhos de retirada envolvem oito colaboradores e seis máquinas pesadas, o que inclui caminhões, escavadeiras e barcos.

O secretário municipal de Meio Ambiente apontou que o percentual revelado pela CPFL se encontra próximo do limite máximo, pois não se pode, segundo ele, remover todas as macrófitas da represa. Isso porque as plantas, por filtrarem os raios solares que entram na água, evitam a criação de cianobactérias.

Fabio disse ter pedido ao DAEE um plano de ação para remoção apenas dos aguapés localizados nas margens da represa, que, de acordo com ele, não são alcançados pelo trabalho de retirada da CPFL e podem criar enraizamento.