Estado prorroga convênio para terminar obra do HM

O governo do Estado prorrogou nesta segunda-feira o convênio para conclusão das obras no novo pronto-socorro do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. A informação foi confirmada pela diretora regional de Saúde do Estado, Mirella Povinelli.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O convênio, firmado em 2016, venceu em 2018, mas o Estado autorizou o município a utilizar o saldo remanescente, de R$ 1,550 milhão (o valor original era de R$ 3,050 milhões, e aproximadamente R$ 1,450 milhão já foram pagos à empresa contratada). Pelo acordo, o município contratava a empresa, fazia as medições e mandava para o Estado, que desembolsava o dinheiro.

A previsão de entrega da obra, dezembro de 2018, depois foi prorrogada para março deste ano.

A situação gerou polêmica depois que o LIBERAL revelou o atraso nas obras, no último dia 29. Na ocasião, a prefeitura diz que aguardava um aditamento solicitado ao Estado, e o governo estadual informou que o convênio já havia vencido e que não houve novos pedidos – a prefeitura encaminhou documentos que comprovavam seus pedidos.

De acordo com Mirella, pesou na decisão o fato de o objetivo ser concluir um pronto-socorro. “O Estado também avalia a importância deste convênio para a população de Americana.”

Porém, segundo Mirella, o aditamento solicitado pelo município não foi analisado. É que o município precisa de mais R$ 162 mil, além dos R$ 3,050 milhões, para terminar a obra, ou seja, R$ 3,212 milhões. Este aditamento, um acréscimo no valor pactuado, é diferente da prorrogação, que segundo Mirella é o que foi aprovado ontem.

“Se for necessário algum tipo de aditamento, vai sim sinalizar, mas já quando estiver consumindo o saldo remanescente. No momento ainda não foi analisado o pedido de aditamento, só foi analisada a renovação”, afirmou Mirella ao LIBERAL na noite de ontem.

O dono da empresa Interiorana, Carlos Alberto Sanchez Luiz, responsável pela obra, diz que precisa da aprovação deste valor para dar sequência à obra. O aditamento é necessário para resolver a parte elétrica das intervenções. Segundo Luiz, hoje há quatro funcionários trabalhando em acabamentos. Depois que o aditamento estiver prorrogado, ele diz que é possível entregar a obra em 90 dias.

Para a Prefeitura de Americana, tanto o aditamento quanto a prorrogação estão renovados.

ANÚNCIO. O deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) anunciou, em entrevista coletiva na tarde de ontem, ao lado do vice-prefeito Roger Willians (PSDB) e de vereadores, que, depois da reportagem do LIBERAL, ele e seu filho Cauê Macris, deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, falaram com o governador João Doria e com a diretora do DRS 7 para pedir a prorrogação do convênio.

Já a prefeitura diz que o que garantiu o recurso foi seu esforço. “A renovação do convênio e a liberação do aditamento são resultado do esforço realizado pela Prefeitura de Americana, desde novembro do ano passado, para que as obras do pronto-socorro sejam finalizadas o mais rápido possível, conforme documentos comprobatórios já encaminhados ao Jornal O Liberal”.

Cronologia do Caso

Junho 2016

Governo do Estado e Prefeitura de Americana firmam convênio por meio do qual Estado se compromete a desembolsar R$ 3 milhões para conclusão do novo PS do Hospital Municipal. A construção havia sido iniciada no governo Diego De Nadai (PTB) e foi interrompida em 2015.

Novembro 2017

O prefeito Omar Najar (MDB) dá ordem de serviço para a Construtora Interiorana, vencedora da licitação, começar a trabalhar. O prazo de entrega é dezembro de 2018, e a obra é orçada em R$ 2,6 milhões.

Outubro 2018

Prefeitura diz que precisará de aditamento de R$ 600 mil e projeta novo prazo para 10 de março.

28.mar.2019

LIBERAL noticia que obra não foi entregue e sequer há prazo. Prefeitura diz que espera do Estado resposta do pedido de aditamento. Estado, porém, diz que a prefeitura não pediu mais verbas e que o convênio venceu no fim de 2018. Prefeitura mostra documentos que indicam o pedido de verbas, feito em 2018.

8.abr.2019

Diretora estadual de saúde na região, Mirella Povinelli confirma convênio renovado. Deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) chama entrevista coletiva e informa que levou o caso diretamente ao governador João Doria (PSDB). Prefeitura diz que liberação foi resultado da cobrança da gestão Omar.