Estado pedirá estudo à CCR Autoban sobre marginais na Anhanguera, em Americana

O Governo de São Paulo pedirá um estudo à CCR AutoBAn sobre a viabilidade para implantar marginais na Rodovia Anhanguera (SP-330), no trecho em Americana. A ideia foi apresentada nesta quarta-feira (10) ao secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, em reunião realizada na capital paulista e que também contou com as presenças do prefeito Chico Sardelli (PL) e do secretário municipal de Planejamento, Diego Guidolin.

Conforme noticiou o LIBERAL em 21 de junho deste ano, as discussões têm se arrastado desde outubro de 2022, quando o Estado autorizou a inclusão de dois viadutos, que vão interligar a Avenida Santino Faraone e a Avenida Comendador Thomaz Fortunato ao Jardim Bertoni e à Avenida Unitika, respectivamente, no rol de obras da concessionária, responsável pela rodovia.

Marginal seria feita no trecho da Avenida Unitika até o viaduto que leva ao portal – Foto: Leonardo Matos / Liberal

Até então, o projeto não foi finalizado devido a um impasse quanto à necessidade de construção de marginais. O Executivo americanense defende que para fazer as transposições também é necessário ter as pistas auxiliares no trecho da Avenida Unitika até o viaduto que leva ao portal de entrada da cidade.

Por sua vez, a CCR AutoBAn teria alegado que, diferentemente dos viadutos, as marginais não estão previstas no TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) firmado em 2017 entre a prefeitura e o MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo).

Para tentar incluir as marginais no projeto, a Prefeitura de Americana queria sensibilizar o Estado sobre a importância, o que aconteceu nesta quarta. Agora, a administração oficializará o pedido por meio de ofício endereçado à Secretaria de Parcerias em Investimentos, que solicitará um estudo à CCR AutoBAn.

“O Benini entendeu a nossa posição, se comprometeu a nos ajudar e vai fazer o contato formal com a CCR AutoBAn para solicitar que seja estudado. Isso não quer dizer que está certo, porque a CCR vai analisar a viabilidade técnica, mas o secretário se comprometeu a nos ajudar”, disse Guidolin.

Ao LIBERAL, a secretaria confirmou que houve a reunião e disse que aguarda o ofício para dar prosseguimento. Já a CCR AutoBAn disse que ainda não recebeu a solicitação e que o projeto está sendo desenvolvido e leva “em consideração os estudos realizados pela prefeitura”.

Viadutos estão confirmados

Ainda neste projeto, os dois viadutos sobre a Anhanguera estão confirmados. A estrutura que vai ligar a Avenida Comendador Thomaz Fortunato, na região da Praia dos Namorados, ao Boer terá apenas duas pistas, com dois sentidos.

Já o viaduto da Santino Faraone, na região do Iate Clube de Campinas, ao Bertoni, será maior e além das pistas nos dois sentidos terá retornos para motoristas que estão na rodovia – tanto no sentido Limeira quanto no sentido Campinas.