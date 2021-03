Estado libera R$ 2,7 milhões para combate à Covid-19 em Americana

O Governo do Estado liberou R$ 2,7 milhões para a Prefeitura de Americana aplicar no combate ao novo coronavírus (Covid-19). O recurso é destinado ao custeio de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e de enfermaria, bem como demais ações para o enfrentamento da doença.

A destinação foi formalizada em publicação do Diário Oficial do Estado no último sábado (27). A verba sairá do Fundo Estadual de Saúde para o fundo municipal e deve ser disponibilizada para uso nos próximos dias.

Até então, em 2021, o governo João Doria (PSDB) havia liberado R$ 1.540.476,75 para o combate à pandemia na cidade. Já o Ministério da Saúde repassou R$ 960 mil.

A verba de R$ 2,7 milhões foi intermediada pelo deputado federal Vanderlei Macris (PSDB). O tucano pleiteou o recurso durante reunião com Doria em janeiro. Paralelamente, o município há havia solicitado o custeio dos leitos ao Estado.

“Fico feliz em saber que o processo andou e a verba estará depositada nos próximos dias, para colaborar na preservação de vidas, que é o que importa neste momento”, disse Vanderlei.

De acordo com a prefeitura, o uso será para custear os leitos de UTI e enfermaria exclusivos para Covid-19. A área tem concentrado a atenção e despesas no momento. Durante o mês de janeiro, todos os leitos Covid foram mantidos 100% com recursos municipais.

“Também vale ressaltar que não existem recursos do governo estadual e também do federal para a manutenção do PAC (Pronto-Atendimento Covid), sendo que esta tem sido feita integralmente pela prefeitura”, informou o Executivo.

Além de Americana, outros 10 municípios foram contemplados. No total, são R$ 15,2 milhões em recursos estaduais.