Estado estuda decisão que mandou transferir presos do CDP de Americana

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A SAP (Secretaria Estadual da Administração Penitenciária) informou nesta quinta-feira (27) que a decisão judicial que determinou a transferência e a redução de presos no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana precisa ser estudada pela Procuradoria-Geral do Estado. A secretaria tem até 60 dias para cumprir a medida, mas ainda pode recorrer.

A determinação da Justiça obriga o CDP a limitar em 137,5% sua ocupação. Hoje, a unidade tem capacidade para abrigar 640 presos, mas custodia 1.338. Com a decisão, a quantidade deve ser limitada a 880.

Ainda que acima da capacidade, o percentual é considerado “limite tolerável” pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, órgão subordinado ao Ministério da Justiça.

Em caso de descumprimento, a magistrada manda o Estado pagar R$ 1 mil por preso acima do percentual.

A decisão foi dada pela juíza Roberta Virginio dos Santos, da 4ª Vara Cível de Americana, no dia 21 deste mês. A decisão consta em uma ação movida pela Defensoria Pública do Estado em 2013.

Na época, a justiça local chegou a proibir a custódia de novos presos na unidade de detenção da cidade – eram 1.386 presos para 576 vagas –, mas a decisão foi derrubada pelo Tribunal de Justiça em menos de um mês.

Entre fevereiro do ano passado e janeiro deste ano, o CDP sempre manteve mais de 900 presos sob custódia, segundo relatórios de inspeção anexados neste mês no processo, ao qual o LIBERAL teve acesso. A ação, que não teve o mérito julgado, tem servido para a Justiça e a Defensoria Pública acompanharem as condições da unidade prisional.

Em 2015, um relatório da Defensoria detalhou a situação do CDP. As celas com capacidade para nove presos, em média, abrigavam entre 21 e 28 detentos. O documento também apontou problemas de higiene e do tratamento de saúde dos presos.

Colchões, que tinham forte odor e eram infestados por bichos, foram considerados de péssima qualidade. Detentos também apontaram que presos com tuberculose habitavam as mesmas celas de presos que não estavam doentes.

As entrevistas da Defensoria com presos trouxeram ainda uma informação divergente da versão oficial do Estado – a de que o presídio tinha a presença de facção criminosa.

Apesar dos apontamentos, na época, o estado das celas era considerado regular. Relatórios recentes de inspeção do Deecrim (Departamento Estadual de Execução Criminal) consideram as condições do CDP de Americana como boas, atualmente.

Questionada pelo LIBERAL na segunda-feira sobre os problemas apontados no relatório de 2015, a SAP respondeu nesta quinta-feira que “são oferecidos a todos os detentos que são incluídos na unidade prisional, colchões laminados de espuma antichamas. Já com relação aos colchões dos presos já recolhidos no presídio, estes são trocados periodicamente, a medida em que sofrem desgastes do tempo ou do uso constante”.

Sobre o tratamento de presos com tuberculose, a secretaria não respondeu que faz parte da rotina dos presídios a busca ativa pela doença.

“Já na inclusão na unidade prisional, o preso é submetido a exames como baciloscopia ou teste molecular rápido, ambos feitos por meio de análise do escarro. Além da rotina, os funcionários de saúde dos presídios participam de duas campanhas anuais”, explicou a pasta.

”Quando doentes, os sentenciados são acompanhados durante todo o tratamento pela equipe de saúde diariamente e realizam exames de controle (baciloscopia de controle) mensalmente, além de ficarem sob isolamento respiratório por 15 dias, como reza o protocolo”, concluiu.

Em relação à presença de facção criminosa citada por presos, o Estado afirmou que controla todas as unidades prisionais paulistas e que elas operam “dentro dos padrões de segurança e disciplina”.