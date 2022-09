Estado demite professor do Polivalente que fez comentário homofóbico

O CPS (Centro Paula Souza) demitiu por justa causa o professor Roberto Torezan, 67 anos, da Etec Polivalente de Americana, por discurso homofóbico. A fala do docente foi gravada por alunos em fevereiro deste ano.

A exoneração foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo desta quinta-feira (15). Torezan atuava há mais de 30 anos na escola, como professor de matemática do ensino médio e técnico.

A polêmica teve início após estudantes postarem, no dia 10 de fevereiro, um áudio de mais de oito minutos em uma página criada nas redes sociais, tentando chamar atenção para o caso. Nesse áudio, o professor de matemática expõe opiniões pessoais sobre homossexuais, aos quais se refere como “coluna do meio”, além de se manifestar contrário ao casamento gay.

Ouvido pelo LIBERAL na época, Torezan disse que nunca cometeu discriminação contra alunos e que apenas manifestou suas opiniões durante uma conversa informal. O professor também negou ter feito discurso de ódio e questionou o motivo de os alunos terem gravado essa aula, sem a autorização dele.

O caso foi denunciado ao MP (Ministério Público) por Pablo Ruan, estudante e integrante da UNE (União Nacional dos Estudantes), e segue sob sigilo. O inquérito civil também investiga a existência, no âmbito escolar, de políticas anti LGBT fóbicas adequadas e suficientes ao combate e enfrentamento da discriminação.

Desde que o caso veio à tona, o professor foi afastado pelo CPS sem prejuízo dos vencimentos, conforme determina a lei estadual 10.177/1998. Segundo consta no portal da transparência do Estado de São Paulo, o professor recebeu, em agosto último, R$ 21.444.

O Centro Paula Souza informou que, depois do ocorrido, promoveu palestras e rodas de conversas com alunos e professores sobre respeito à diversidade.