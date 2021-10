Estado define valor do repasse para hospitais São Francisco e Seara, em Americana

15 out 2021 às 07:45 • Última atualização 15 out 2021 às 12:42

Hospitais foram incluídos no Mais Santa Casa e terão verba para auxiliar atendimento do SUS; veja valores

Hospital São Francisco irá receber R$ 3,7 mil por mês - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O Governo do Estado de São Paulo definiu o valor do repasse para os Hospitais São Francisco e o Seara Hospital Psiquiátrico, em Americana.

Os dois hospitais foram incluídos no programa estadual Mais Santas Casas, que realiza o repasse para auxiliar os serviços conveniados ao SUS (Sistema Único de Saúde) dos hospitais contemplados.

A iniciativa, anunciada há duas semanas, manteve convênios com hospitais filantrópicos e aumentou o repasse de alguns deles, como a Santa Casa de Santa Bárbara d’Oeste (Hospital Santa Bárbara).

O programa ainda incluiu 203 novos beneficiados, dentre eles, os Hospitais Seara e São Francisco de Americana, os únicos da região na lista.

Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde revelou a pedido do LIBERAL que os Hospitais Seara (hospital psiquiátrico) e o Hospital São Francisco passam a receber anualmente R$ 223,9 mil e R$ 45,4 mil, respectivamente, “para apoio na assistência à população”.

A pasta destaca que não há destinação específica do repasse, apenas que o valor tem que ser utilizado no atendimento de pacientes do SUS.

No Hospital Seara, o repasse será de R$ 18,6 mil mensais, enquanto que no Hospital São Francisco, serão enviados pelo Estado R$ 3,7 mil por mês.

A reportagem do LIBERAL tentou contato com os hospitais para obter detalhes sobre a destinação da verba. Entretanto, funcionários informaram que os responsáveis só poderão falar na semana que vem.

Santa Bárbara

A Santa Casa de Santa Bárbara já tinha convênio com o estado e terá aumento do repasse mensal do governo.

De acordo com Aparecido Donizetti Leite, presidente do hospital, a Santa Casa recebia R$ 1.620.000 por ano e terá, a partir do ano que vem, R$ 2.268.000, um aumento de 40%.

O repasse mensal, que era de R$ 135 mil, passou, desde outubro, a ser de R$ 189 mil. O hospital utiliza o repasse para custeio de materiais e medicamentos, conta Leite.

O Mais Santas Casas passar a alcançar 333 entidades. Antes, eram 130 conveniadas. De acordo com o governo estadual, serão R$ 1,2 bilhão por ano destinados para apoiar as unidades no custeio da prestação dos serviços SUS.